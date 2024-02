O vedetă din România se apucă, la 54 de ani, de sporturi extreme. Exclusiv

Cântăreața Nico împlinește, astăzi, 54 de ani. Ne spune cât de mult își dorește să devină nu copilot, ci chiar pilot de raliuri.

O vedetă din România, în curând rivala lui Titi Aur

Vedetă în România, Nico, a decis să devină, în curând, pilot de raliuri. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cântăreața ne vorbește despre viața de familie și ne spune ce i-a plăcut cel mai mult la soțul ei, Laurențiu Matei. Talentata artistă mărturisește, cu sinceritate, că în tinerețe era excesiv de geloasă, iscând tot felul de discuții cu soțul ei.

Vedetă în România, cântăreața care visează sporturi extreme: “Vreau să fiu pilotul”

La mulți ani, Nico. Cum te simți la 54 de ani, o vârstă de care nu o arăți deloc!

-Mulțumesc frumos! Mă simt extraordinar de bine. Trecând anii realizez ca vârsta este doar un număr. Am aceeași poftă de viață și putere de muncă ca la 25 de ani.

Ai vreun vis pe care, încă, nu l-ai îndeplinit?

-Am un vis și sper să mi-l îndeplinesc cât de curând. Îmi doresc să particip la , dar nu să stau în dreapta pentru ca am rău de mașină. Vreau să fiu pilotul.

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

-În copilărie, ziua mi-o serbam în familie din ce îmi aduc aminte. Legat de cadouri tatăl meu era cel care avea grijă mereu să primesc ceea ce îmi doream sau îmi lipsea. Îți dai seama ca eram 3 surori, iar dacă primeam o pereche de blugi, trebuia să o împărțim între noi.

“Sunt deschisă la lucruri noi”

Ai vreun tabiet pe care-l faci numai astăzi, de ziua ta?

-Să știi că până la vârsta de 54 de ani nu am căpătat niciun tabiet. Sunt deschisă la lucruri noi. Legat de ziua mea, sunt obișnuită din copilărie să am persoanele dragi aproape.

Cum era Nico la 24 de ani și cum este cea de acum, la 54? Ce ai câștigat si ce simți că ai pierdut?

-Nico la 24 de ani era doar mai tânără, în rest nu m-am schimbat cu nimic. Am câștigat o carieră, un nume, ani mulți și frumoși de muncă. Dacă stau să mă gândesc la ce am pierdut, poate totuși trebuia să am grijă mai multă să mă și distrez.

Ce cadou crezi că o sa primești de la soțul tău?

-Am încredere în gusturile soțului, știu ca mereu are grijă să mă surprindă plăcut.

Nico vorbește despre soțul ei: “Pentru mine a fost dragoste la prima vedere”

Apropo de soț, anul trecut ai sărbătorit nunta de argint. Îți mai aduci aminte ce ai simțit când l-ai văzut prima oară pe Laurențiu?

-Pentru mine a fost dragoste la prima vedere, îmi plăcea că avea părul lung.

Îți mai amintești cel mai greu moment pe care a trebuit să-l depășiți împreună?

-Cred ca cel mai greu moment al nostru a fost gelozia. Am fost o femeie geloasă, recunosc. La orice eveniment pe care îl aveam împreună la vremea aceea apărea câte o discuție, ori s-a uitat în stânga, ori în dreapta. Dar cu trecerea timpul, m-am liniștit.

Cea mai fericită bunică: “M-am născut a doua oară”

Cum se simte bunicuța Nico?

-De când a apărut Matthias m-am născut a doua oară. Este centrul universului meu, chiar face ce vrea din noi.

Ai fost mai panicată la el decât ai fost atunci când s-a născut Alexandra?

-Să știi că am avut emoții și încă mai am. Generația asta e mai activă, nici nu te obișnuiești bine cu ei bebeluși că deja încep să meargă.

“După moartea tatălui cu toții am avut grijă de mama noastră”

Cum a fost copilăria ta? Știu că n-a fost ușor, 4 copii și o mamă care nu avea serviciu.

-Am avut , cu multe lipsuri, dar nu regret nimic. M-a făcut mai puternică, m-a făcut să realizez cat de frumoasă este viața și cat de importante sunt lucrurile mici făcute din suflet. După moartea tatălui cu toții am avut grijă de mama noastră, fiecare a contribuit cu ce a putut.

Care este cea mai frumoasă amintire care ți-a rămas cu tatăl tău?

-Tatăl meu obișnuia să vină în fiecare noapte să mă pupe de noapte bună si să mă învelească. Nu pot uita asta, am momente și acum când închid ochii și parcă îl simt pe obrazul meu.

Nico a muncit din greu încă din liceu. A reușit totuși să devină vedetă în România

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani am început să îi fac tot în perioada liceului. Munceam în paralel, iar banii îi aduceam în casă. Aveam prea mare nevoie de ei ca să îmi pot satisface eu nevoile.

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră ?

-De mic copil am știut ca sunt talentată și bună la muzică. Plus de asta, tatăl meu a avut o mare încredere în mine și în succesul meu. El a fost cel care m-a determinat să fac și școala de muzică.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Să știi ca m-a ferit Dumnezeu de vreun eveniment penibil, nu știu cum aș fi gestionat situația.

Cum e soția Nico? Speli, gătești, mai ai timp?

-Soția Nico este o super femeie. Trebuie să știi să le faci pe toate, plus de asta sunt o femeie de modă veche. Calc, spăl, gătesc, fac ce trebuie să facă orice femeie într-o casă.

Cel mai cumplit moment: “Cu multă durere în suflet am mers mai departe”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când tatăl meu a plecat de lângă noi. Cu multă durere în suflet am mers mai departe. Probabil a ajutat mult faptul ca în perioada aceea trebuia să vină pe lume Andruța, ea a fost alinarea mea.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Să știi ca față de publicul meu. Ori de câte ori am vrut să se știe ceva, s-a aflat.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Consider ca talentul meu a avut cel mai bun cuvânt de spus.

Când ai fost cea mai dezamăgită, profesional vorbind?

-Am învățat că în viață nu trebuie sa ai așteptări ca să nu fii dezamăgit.

A existat un preț al succesului pe care ai fost nevoită să-l plătești, ca vedetă în România?

-Întotdeauna va exista un preț al succesului pe care îl plătim atât noi cât și cei din jurul nostru. Lipsa timpului petrecut alături de familie îi afectează și pe ei în aceeași măsură.