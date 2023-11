Stupoare! O vedetă Survivor România candidează la primărie! E protejata lui Simion

Surpriză pe scena politicii! O vedetă de la Survivor România s-a înscris în AUR și candidează pentru primăria localității din care provine! FANATIK a stat de vorbă cu tânăra care are gânduri uriașe pe plan politic și ne spune ce a atras-o la formațiunea lui George Simion.

Fostă vedetă Survivor România vrea la primărie din partea AUR!

Maria Hîngu, fostă războinică la Survivor România, mută luptele din jungla dominicană și cele din cușca RXF în spectrul politicii! Maria, care în trecut a cochetat cu partidul ALDE, condus de Călin Popescu-Tăriceanu, s-a mutat la AUR. Acolo a găsit crezurile pe care le îmbrățișează, dar nu 100%!

Cunoscuta vedetă Survivor România a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că își dorește ca patriotismul să nu fie considerat ceva desuet, însă nu ăsta e principalul motiv pentru care s-a înscris în AUR.

Maria Hîngu ne-a zis că s-a uitat destul de atentă pe sondajele din ultima perioadă și și-a dat seama că are o șansă reală să câștige primăria satului ei, Gologanu de Vrancea, candidând din partea lui Simion. Tentată de politică a fost de mică, deși toată lumea a remarcat-o în show-ul de televiziune Survivor și mai apoi în

Războinica Maria Hîngu a cochetat în trecut cu ALDE

„Nebunia asta cu politica o am de mai mulți ani, nu e ceva nou. M-a tentat politica de acum 12 ani, de când eram prin clasa a 4-a ca să zic așa. Am mai avut ocazia să mă implic în politică la mine la Gologanu (județul Vrancea). Chiar dacă toată lumea mă cunoaște de la Survivor, la Survivor eram deja în politică, dar acum e mai serioasă treaba. Dacă acum 3, 4 ani am candidat doar pentru a vedea cum e, acuma chiar e o candidatură pe bune.

Atunci am candidat din partea ALDE, că ăla era singurul partid care îmi era la îndemână în perioada aia. Nu m-a reprezentat partidul, nu l-am reprezentat nici eu pe el, a fost pur și simplu o… Nici nu știu cum să o numesc… Au fost o întâlnire și o despărțire la fel de abile. Asta a fost acum trei ani, la alegerile trecute. Candidez pentru Primăria Gologanu (n. red.: satul ei natal)”, a declarat fosta vedetă Survivor România pentru FANATIK.

În continuare, a zis că nu e 100% convinsă de doctrina AUR, deși e de acord cu mare parte din liniile pe care le promovează considerat extremist de adversarii politici.

Maria nu e în totalitate convinsă de doctrina formațiunii lui George Simion, dar se regăsește în mare parte în liniile partidului

„În primul rând m-au convins sondajele și apoi m-au convins oamenii. Am avut o ascensiune rapidă în partid, adică azi m-am înscris și apoi am fost coordonator în tabăra de vară. Apoi am ajuns în delegația de Bruxelles și tot așa. O lună după eram deja secretar general la Vrancea.

În afară de lucrurile astea, în sine, pilonii AUR m-au atras, patriotismul, de care nu mai dau dovadă nici unul, nici altul. Și familia tradițională, mă rog, nu pot să zic 100% despre asta. Dar, e bărbatul cu femeia, asta înseamnă familie, în general pentru a putea perpetua.

Dar eu nu pun femeia pe un piedestal și bărbatul pe alt piedestal. Aici nu prea înțeleg ideologia partidului. Ori nu am înțeles eu cu totul ideologia, ori ei nu m-au înțeles pe mine. Dar dacă tu crezi 75% în ceva, poți să mergi cu lucrul ăla înainte.

Dacă ești 100% convins că lucrul ăla e bun, la cineva e o problemă. Trebuie să ai și tu părerea ta. Trebuie să ai și tu ceva de schimbat acolo, că altfel nu merge”, a mai spus îndrăgita vedetă Survivor, pentru FANATIK.

„M-aș cam retrage din MMA”. Vedeta nu renunță, totuși, la sport

Întrebată dacă odată cu intrarea în politică se va retrage din showbiz și luptele pe care le duce, la propriu, în diferite ringuri de box, Maria a zis că nu are de gând să renunțe de tot la lumea prin care s-a făcut cunoscută de o țară întreagă. Dimpotrivă, ar avantaja-o mult în continuare ca imagine. Nu de alta, dar de imagine are nevoie orice politician pentru a ajunge la inimile electoratului.

„Nu neapărat (n. red.: nu s-ar retrage), atâta vreme cât n-am rupt-o nici cu sportul, oricum urmează să mai am vreo două meciuri, dar nu pe MMA. M-aș cam retrage din MMA.

Nu m-aș retrage din scena asta (n. red.: mondeno-sportivă), pentru că ai nevoie ca om politic de imagine. Ai nevoie de oameni care să te vadă din fața micului ecran al televizorului sau al micului ecran al telefonului. Tinerii acum stau mai mult în fața micului ecran al telefonului”, a încheiat Maria Hîngu, fostă vedetă Survivor România, în sezonul doi.