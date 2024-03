Oamenii urmăriți de Edi Iordănescu la derby-ul Rapid – FCSB au dezamăgit. MVP-ul a fost kosovarul Rrahmani

Selecționerul Edi Iordănescu a fost prezent pe Arena Națională la derby-ul 0, pentru a urmări la lucru jucătorii susceptibili de a fi convocați în lotul României pentru EURO 2024, dar remarcații serii au fost kosovarii Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi. Viitorii adversari ai naționalei în Liga Națiunilor au marcat trei goluri. Rrahmani a reușit o ”dublă” și a dat o pasă decisivă colegului său de la națională.

Edi Iordănescu a fost la derby-ul Rapid – FCSB

Principalii vizați, Florinel Coman și Darius Olaru, oamenii de bază ai liderului FCSB și golgheterii SuperLigii au dezamăgit. Coman a început jocul extremă dreapta în speranța că îl va domina pe neexperimentatul fundaș stânga al Rapidului, Robert Bădescu, dar a făcut repede schimb de locuri cu Tavi Popescu, și a revenit la locul lui în banda stânga.

”Mbappe”, 14 goluri în sezonul regulat, n-a mișcat deloc nici în marcajul lui Braun, nu i-a ieșit nimic. ”Este un duș rece binevenit. Până acum a fost totul roz, prinsesem viteză. Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ”, a avertizat Coman.

Florin Coman și Darius Olaru au dezamăgit

De asemenea, Darius Olaru nu s-a văzut la mijloc. Căpitanul roș-albaștrilor a fost foarte șters, Oaidă și Hromada l-au blocat perfect. ”A fost cea mai proastă partidă a noastră din acest sezon. Nu am fost montați, nu am fost agresivi. Am arătat rău”, a recunoscut Olaru.

De altfel, Edi Iordănescu nu a avut ce vedea la tricolorii de la FCSB. Portarul Ștefan Târnovanu a primit goluri din toate pozițiile, inclusiv pe colțul scurt. Tavi Popescu a clacat din nou, fiind schimbat în minutul 63, și . Adrian Șut, un alt aspirant la lotul pentru EURO 2024, a încercat să impresioneze, dar a ieșit în evidență doar prin cartonașul galben luat pentru simulare, deși a fost fair-play și

La 4-0 pentru Rapid, imediat după golul marcat de Rrahmani (82), camerele de luat vederi l-au surprins pe selecționerul Edi Iordănescu în timp ce discuta cu tatăl său, Anghel Iordănescu, și cu cei din jurul lor. ”Generalul” era chiar nedumerit de ceea ce se întâmplă pe teren.

Am jucat foarte bine, toţi am dat sută la sută, aşa cum facem de fiecare dată. Am meritat să câştigăm şi am mai ratat numeroase ocazii. Sunt nişte sentimente senzaţionale atunci când marchezi. Mă bucur şi pentru Krasniqi că a marcat. Noi ne cunoaştem foarte bine pentru că am jucat mult timp împreună la Ballkani” – Albion Rrahmani, atacant Rapid

Portarul Aioani n-a avut de lucru

De la învingători, Edi Iordănescu l-a avut în vizor doar pe goalkeeperul Aioani, prea puțin solicitat. Puștiul Andrei Borza, care se află pe lista scurtă a lui EDi Iordănescu pentru EURO 2024, a fost ținut pe bancă și de această dată de Cristiano Bergodi. Fundașul stânga de 18 ani a pierdut echipa Rapidului după .

Până la EURO 2024, Edi Iordănescu mai are la dispoziție patru teste cu echipa națională. Amicalele cu Irlanda de Nord (22 martie, Arena Națională), Columbia (26 martie, Madrid), Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (8 iunie). Ultimele meciuri sunt se vor disputa pe stadionul Steaua din București.

Meciurile din grupa României de la EURO 2024

17 iunie: ROMÂNIA – Play-off B (Munchen, 16:00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00)

21 iunie: Slovacia – Play-off B (Dusseldorf, 16:00)

22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22:00)

26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00), Play-off B – Belgia (Stuttgart, 19:00)

În faza optimilor de finală se califică primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.

Pentru naționala României este a șasea participare la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016. Cea mai bună performanţă a fost realizată în 2000, când Hagi și compania s-a calificat în sferturi de finală.