Oana, fiica ”secretă” a lui Bebe Cotimanis, a spus ce primește ca ”pensie alimentară”

Fiica ”secretă” a lui Bebe Cotimanis a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre relația cu marele actor. Oana Zara, actriță în serialul Lia: Soția Soțului Meu a vorbit despre cât de specială e relația cu omul pe care l-a admirat de mică și care i-a devenit, pe parcurs, ca un adevărat părinte.

Dansatoare timp de zeci de ani, Oana Zara s-a făcut remarcată și prin calitățile sale actoricești. Bruneta de o frumusețe răpitoare, sosia din tinerețe a prezentatoarei Lili Sandu, am putea spune, a dezvăluit că ea și Constantin Bebe Cotimanis își fac tot felul de surprize. Ea îi aduce dulceață din Zărnești, de la mama ei. El, în schimb, o bucură cu suc de mere producție proprie, ca o ”pensie alimentară”.

Oana Zara și Bebe Cotimanis s-au cunoscut în urmă cu ceva timp, la un concurs de talente. Dansatoarea a mers la PRO TV, la , iar făcea parte atunci din juriu.

Actrița din serialul Lia l-a cucerit definitiv pe Bebe Cotimanis. De atunci, între cei doi există o relație ca tată-fiică, fără ca aceștia să aibă, biologic vorbind, această legătură.

„Am fost atât de fericită că voi fi fiica lui, încât n-a mai contat nimic”

„Măi, e o relație foarte specială, pentru că domnul Bebe Cotimanis m-a jurizat într-un concurs de talente în care am participat și chiar i-a plăcut foarte tare numărul meu.

Eu pe atunci dansam, aveam un moment de dans contemporan cu un băiat și, după, am mai prins noi o reclamă împreună și am făcut o poză și poza aia o folosim în serial, că noi eram mai tineri atunci.

La început, îți dai seama, că aveam mari emoții, pentru că este un actor deosebit pe care eu îl apreciez de când eram mică. În Numai iubirea îmi plăcea foarte mult.

Când am aflat am zis că nu exista un rol mai bun pe care eu să îl am în acest rol. Am fost atât de fericită că voi fi fiica lui încât n-a mai contat nimic, știi?”, a declarat Oana Zara, fiica ”secretă” a lui Bebe Cotimanis, în exclusivitate pentru FANATIK.

Oana îi dă dulceață lui Bebe Cotimanis, iar maestrul îi oferă suc de mere

Oana Zara a mai dezvăluit că Bebe Cotimanis îi ține locul tatălui ei, mai ales că bruneta petrece mai mult timp în Capitală, dat fiind faptul că filmează pentru serialul Lia.

„Apoi, când am început să lucrăm, chiar avem o relație foarte specială. Dânsul îmi aduce suc de mere de la el de unde stă. La fel, eu îi aduc dulceață de la mama, din Zărnești. Am fost la spectacole la dânsul. Avem, ți-am zis, o relație foarte bună și ca actori.

Chiar o să apară în sezonul doi din Lia niște faze foarte simpatice cu noi doi. Și avem, la fel, chimie. Ne vin ideile și ne completăm unul pe altul. Mă bucur, uite, tatăl meu nu e aici la București și de fiecare dată când filmez o secvență cu Bebe Cotimanis simt ca și cum l-aș avea pe taică-meu aproape. Asta îmi oferă. Îmi oferă căldura unui părinte”, ne-a mai spus Oana Zara, despre legătura cu Bebe Cotimanis.

Oana dansează mai mult prin casă, de când s-a focusat pe actorie

Ce se întâmplă, însă, cu marea ei pasiune, dansul? Chiar dacă a luat o pauză, Oana ne-a mărturisit că nu a uitat deloc de plăcerea pe care i-o provoacă această artă. Îi place să danseze la fel de mult precum să joace.

„Dansul momentan este pe pauză. Am dansat 20 de ani. Am dansat și cu Loredana, am fost în turnee. Am dansat cam cu toți artiștii din România. Am luat o pauză, să zic, pentru că am luat decizia asta acum trei ani. Eu am mai dansat în acești trei ani, dar am mers la Facultatea de Actorie.

Am vrut să schimb, să experimentez și altceva. Din copilărie voiam să fiu artistă și să cânt, și să dansez. Încă dansez prin casă, mai am proiecte individuale pe care le fac cu dans, dar pentru mine, nu pentru alții”, a mai declarat Oana Zara pentru FANATIK. revine astăzi, 24 august 2023, la Antena 1, de la ora 20:30, cu cel de-al doilea sezon.