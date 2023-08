Oana Monea de la Insula iubirii se dezbracă de secrete. Dezvăluiri despre gestul urât al lui Marius Moise: „Riscam să stric totul”

Oana Monea, una din cele mai sexy ispite de la Insula iubirii, a rupt tăcerea și a vorbit despre experiența trăită în show-ul de la Antena 1!

Oana Monea de la Insula iubirii, dezvăluiri despre emisiune și viața personală

Ispita și a răspuns, în exclusivitate pentru FANATIK, celor care au criticat-o pentru că s-ar fi victimizat în ceea ce-l privește pe , în urma gestului controversat făcut de acesta, unul contestat chiar de un ONG.

Oana Monea a mai spus și cum este ea în relații, ce au spus ai ei când au văzut-o la televizor, dar și dacă în prezent există cineva în inima ei. Iată interviul acordat pentru FANATIK de ispita de la Insula iubirii, în ziua marii finale a concursului (n. red.: show-ul se termină azi, 27 august, de la ora 20:30, la ).

„Voiam să mă desprind complet de gândurile și grijile de acasă”

Bună, Oana! Ispită la Insula iubirii, femeie de afaceri, o prezență feminină extrem de frumoasă indiferent cu ce domeniu ai fi asociată. Cum gestionezi notorietatea de care te bucuri de când ai apărut la Insula iubirii?

– Înainte să am bussines-ul meu, nu petreceam prea mult timp pe reţelele de socializare. Atunci când am decis să intru în lumea de beauty, am înţeles că o prezenţă constantă e necesară. Insă şi atunci evitam să postez lucruri foarte personale. Uşor-uşor, când oamenii mi-au dat de înţeles că vor să mă cunoască mai bine prin prisma meseriei mele, am început să postez mai mult, însă acest mai mult raportat la activitatea mea anterioară, pentru că, în comparaţie cu alte femei din domeniu, este puţin 😛 altfel, mi se întâmplă să fiu abordată şi în mediul offline, poate şi în momente nepotrivite, însă mereu am răspuns şi răspuns cu căldură, nu am avut întâmplări neplăcute sau situaţii delicate.

De ce ai acceptat să faci parte din proiectul Insula iubirii?

– Am participat la acest proiect deoarece îmi doream sa ies din cotidian, îmi doream o schimbare, îmi doream o ruptură de realitate, voiam să mă desprind complet de gândurile și grijile de acasă. Viața mea este una extrem de aglomerată, fără pauze, în continuă mișcare și cu tot felul de provocări. Nu sunt genul care se relaxează nici în vacanţă, aşa că mi-am pus că e singurul fel de a lua o pauză forţată, din care să nu pot da înapoi după 2-3 zile.

Oana Monea, despre motivul pentru care nu a reacționat pe moment, atunci când ce Marius Moise i-a pus mâna în zona intimă: „Riscam să stric totul”

Ai fost criticată de unele persoane pentru că nu ai reacționat pe moment după ce Marius a făcut gestul acela față de tine, un gest care a fost sesizat și de o organizație feministă. Care e adevărul din spatele acelei scene și cum îl descrii pe Marius Moise după pățania asta?

– Lucrurile au fost exact așa cum s-au văzut la tv. Dacă in acel moment eu m-am comportat ca si când nu s-a întâmplat nimic a fost pentru că toată acea situație a fost timp de o secundă. Eu sunt foarte echilibrată, înainte să reacționez mă gândesc bine! Știu câtă încredere avea producția în mine şi câtă încredere aveam şi eu în ei. Mereu au fost acolo şi sunt convinsă că ar fi intervenit în orice moment dacă cineva nu era confortabil.

Mai știu şi câtă muncă este in spatele acestei emisiuni. Știu că dacă reacția mea era una pe moment, necontrolată, riscam să stric totul. Riscam să distrug munca a zeci de oameni. Cel puțin așa gândesc eu. Nu am fost sfătuită să ascund ceva, nu am fost nici sfătuită să scot în evidență anumite aspecte. Am spus lucrurilor pe nume, dar responsabil.

Mai ales pentru că nu eram prima oară pe insulă, am știut exact care era rolul meu acolo. Dacă reacționam dur, comportamentul tuturor din acea casă ar fi fost schimbat. Și încă ceva, în permanenţă un psiholog a fost alături de noi. Dacă era necesară intervenţia lui, i-aş fi cerut ajutorul.

„Iubesc să mă văd la tv”

Cum te-ai văzut tu la Insula iubirii? Bănuiesc că ai urmărit emisiunea. Ai face ceva diferit sau ai fi spus ori reacționat altfel în anumite situații din ceea ce a fost difuzat pe micul ecran?

– Sigur că am urmărit emisiunea, iubesc să mă văd la tv. Sunt mândră de mine şi nu cred că aş schimba nimic din ce am spus sau am făcut acolo. M-am maturizat. Știu exact să îmi calculez fiecare mişcare şi fiecare cuvânt. O calitate enormă, din punctul meu de vedere, pe care am dezvoltat-o în timp.

Care sunt diferențele dintre sezonul actual al Insulei față de cel precedent în care ai participat, din perspectiva de ispită?

– În sezonul șase, telespectatorii au văzut o Oana sensibilă, bună, o persoană care oferă şi primeşte bunătate şi respect. În acest sezon, am scos la iveală o altă latură a mea, Oana cea luptătoare, care nu se dă bătută, care luptă pentru a învinge orice obstacol. De fel, sunt extrem de competitivă, nu accept niciodată să pierd, iar pentru mine Insula Iubirii este o provocare, o luptă cu mine, din dorinţa de a-mi dovedi în fiecare zi cât sunt de puternică şi de ambiţioasă.

Ispita Oana Monea recunoaște că e greu de cucerit: „Nu-s ușor de mulțumit”

Cum poate fi cucerită Oana Monea? Unde trasezi tu linia roșie în cunoașterea unui potențial partener?

– Ma îndrăgostesc ușor, dar recunosc că sunt greu de cucerit, prea greu chiar. Pentru mine, bărbatul este o alegere si nu o necesitate. În viața mea, bărbatul trebuie sa imi aducă un plus de fericire si de armonie. Vreau să văd în el mai mult decât un partener. Să îmi aducă şi linişte, dar şi nebunie frumoasă şi echilibru, şi respect, şi protecţie şi implinire. Da, nu-s uşor de mulţumit!

Ce nu știm despre tine și ar fi interesant să aflăm? Ce pasiuni sau alte vise ai?

– Îmi place să călătoresc şi îmi doresc să fiu sănătoasă şi bogată (n.r. râde). De mică mi-am dorit să am foarte mulţi bani, ai mei, nu ai bărbatului de lângă mine, iar în prezent lucrez la acest aspect. Îmi doresc un copil, dar sunt pregătită să nu am unul dacă nu voi găsi un bărbat demn să fie tatăl copilului meu, îmi doresc o familie, dar nu e ăsta neapărat scopul meu în viață.

„Nu încurajez operațiile estetice! Mănânc puțin, rar, o dată pe zi”

Poți să ne dezvălui câteva din trucurile tale de frumusețe?

– Mereu mi s-a spus că sunt frumoasă, iar asta nu face decât să mă bucure. Chiar dacă am apelat şi la mici intervenţii, cât se poate de discrete, pentru că nici nu aveam nevoie de mai mult, mi-am păstrat naturaleţea. NU încurajez operaţiile estetice, însă pe mine mă pasionează acest subiect. Şi încă ceva, ce nu e sănătos deloc şi nu recomand, însă eu am noroc să nu fie nevoie să fac sport sau să folosesc nu ştiu câte creme; natura a fost darnică şi am un corp tonifiat şi o piele impecabilă, fără să fac nimic.

Cum te menții în formă, ce bei, ce mănânci, ce faci să arăți așa bine?

– Cum spuneam, nimic! Mănânc puțin, rar, o dată pe zi, uneori sar chiar şi peste acea masă, ceea ce nu vă recomand sub nicio formă. Eu îmi ascult corpul şi îi dau ce îmi cere. Se întâmplă să am şi perioade în care mănanc de 5 ori pe zi. Beau doar apă, niciun fel de suc. Nu beau cafea….

Oana Monea nu e înnebunită după căsătorie, dar ar face pasul de dragul partenerului: „Până atunci îi numesc oameni trecători ce îmi dau nuanțe vieții”

Te știm de la Insulă, dar nu cunoaștem prea multe despre insula iubirii tale, să zic așa. Ești într-o relație? Ce poți să ne spui despre situația ta sentimentală?

– Este devreme să pot să spun că am o relație, când voi oficializa o relație o voi face cu acel om care îmi va pune inelul pe deget, până atunci îi numesc oameni trecători ce imi dau nuanțe vieții.

Crezi în căsătorie? E importantă pentru tine căsnicia sau nu ții cont de asta? Te-ai vedea mireasă? Cum te raportezi la chestia asta?

– Nu cred in căsătorie, cred în iubire până la adânci bătrâneți, cred în fidelitate, cred în dragoste adevărată, dar nu cred în două documente ce te leagă. Nu mi-am imaginat niciodată cum o să arate rochia mea de mireasă, nu m-am visat niciodată în rochie de mireasă și dacă o voi purta va fi de dragul părinților sau a viitorului sot, eu am alte visuri. Fericirea pentru mine înseamnă mai mult de atât.

„Să știți că am suflet, chiar dacă pare să fie înghețat”

Ce feedback ai primit de la apropiații tăi cu privire la participarea la Insula iubirii? Ce au zis prietenii ori rudele despre apariția ta la TV?

– Nu am ținut cont de părerile nimănui, fie ele bune sau rele, alegerile in viață mi le-am făcut singură, niciodată nu a contat lauda sau critica cuiva, nici măcar a celor apropiați mie. Sună ciudat, dar să știți că am suflet, chiar dacă pare să fie înghețat (n.r. râde).

Cum ești tu în relații? Ce nu ai accepta niciodata într-o relație?

– În relații sunt exact așa cum imi doresc să fie partenerul meu. Dacă simt că lucrurile nu merg în direcţia în care îmi doresc, pentru scurt timp devin o oglindă a lui. Apoi mă retrag. Îmi este uşor să pun capăt relaţiilor. Nu accept nici măcar o vorbă aruncată prost. Aşa că nici nu îmi pot imagina ce înseamnă infidelitatea sau violenţa. Partenerul spune multe despre noi. El este familia pe care ne-o alegem, nu cea în care ne naştem.

În urma participării la Insula iubirii, te-ai gândit să accepți și alte proiecte tv?

– Mi-ar plăcea să particip si la alte emisiuni, chiar şi competitive, însă nu sportive. Orice, dar nu sport!