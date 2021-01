Oana Roman a dezvăluit adevăratul motiv al despărțirii de Marius Elisei. „Au fost multe discuții”

Oana Roman a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre adevăratul motiv al despărțirii de Marius Elisei, în cadrul emisiunii moderate de Andreea Mantea la Kanal D. Fiica fostului premier a trecut prin clipe grele și încearcă să fie bine de dragul fetiței ei, Iza.

Andreea Mantea a vizitat-o pe Oana Roman în ediția de luni seara a emisiunii pe care o găzduiește și a abordat subiectul despărțirii de Marius Elisei, moment în care invitata a cedat și a început să plângă.

Oana Roman a făcut dezvăluiri cutremurătoare la „Trăiri alături de Andreea Mantea” în legătură cu separarea de tatăl fetiței ei, care a avut loc cu puțin timp înainte de sărbători.

Oana Roman a dezvăluit adevăratul motiv al despărțirii de Marius Elisei

Oana Roman are mult succes în mediul online, având peste 227.000 de urmăritori numai pe contul de Instagram. Deși pare că este mereu optimistă și plină de gânduri pozitive, realitatea este alta, dat fiind greutățile cu care s-a confruntat în ultima vreme.

Fiica lui Petre Roman a fost vizitată de Andreea Mantea și a vorbit la emisiunea acesteia despre motivele care au dus la despărțireaa de fostul partener și tată al copilului ei, Marius Elisei. Cu lacrimi în ochi, vedeta nu s-a ferit să spună adevărul, chiar și la televizor.

„Mama trebuie să stea cu mine pentru că nu mai putea să stea singură. Marius a venit cu ideea să stea cu noi, dar apoi nu i-a mai convenit, pentru că simțea că îi ia din intimitate, că nu mai era aceeași atmosferă în casă. Dar nu de la asta au început discuțiile dintre noi, acestea au apărut de mai mulți ani, dar nu din cauza mamei.

Problemele nu au venit din exterior, au fost interioare. La un moment se întâmplă să ajungi în punctul în care să îți dai seama că sunt chestii care țin de principii de viață, care sunt diferite. Si atunci, ce rost are să te chinui? Nu e sfârșitul lumii, nu moare nimeni

Au fost multe discuții de-a lungul timpului. Pe undeva s-a umplut și s-a depășit limita. Pasiune ș iubire cala început nu mai e, după niște ani. Importantă e prietenia, complicitatea, respectul. Când se duc astea e problema. Se rupe nu când nu mai e pasiune, se rupe când nu mai e baza, fondul. Și cred că într-o relație contează mai mult decât orice.

La început e pasiune, dar fundamentul e ăsta. Știu multe cupluri care nu o pasiune din aia nebună, dar se iubesc în sensul că sunt acolo și asta contează foarte mult. Când crezi că doar pasiunea și doar distracția contează, e o problemă. Când ai discuții în ce privesc încrederea și prietenia, acolo e o problemă.”, a mărturisit Oana Roman la Kanal D.

Ce vrea să facă Oana Roman în continuare

După ce s-a despărțit de Marius Elisei, Oana Roman a început să posteze mesaje pozitive pe rețelele sociale și este dispusă să lupte pentru ca ea și fetița ei să fie întotdeauna fericite. Vedeta este gata de un nou început și are de gând să accepte oportunitățile care îi vor ieși în cale.

„În 2020 am îndrăznit mai mult. Anul ăsta o să fiu și mai hotărâtă. Hotărâtă să mă bucur din plin de tot ce mi oferă viață. De libertatea de a trăi așa cum simt.

De a trăi după cum cred că e mai bine pentru mine și copilul meu. Voi profita de tot. Și nu mă voi împiedica de nimeni și nimic. Prea mult am trăit pentru alții, prea mult mi a păsat de părerea și dorințele altora. E timpul meu. So be it!”, a scris vedeta pe Instagram ca rezoluție pentru noul an.