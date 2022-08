Oana Roman a dezvăluit cum a topit kilogramele în plus! Care este secretul din spatele transformării radicale

Oana Roman este una dintre persoanele cunoscute de la noi, care s-a confruntat în trecut cu kilogramele în plus.

Oana Roman a dezvăluit cum a reușit să slăbească! Care e secretul ei

Oana Roman, este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde păstrează legătura cu fanii săi. Și pentru că vedeta a avut probleme cu kilogramele în plus, conform wowbiz.ro, ea a reușit să adopte un stil de viață sănătos, care a ajutat-o să topească kilogramele acumulate.

ADVERTISEMENT

Mulți au fost curioși să afle cum a slăbit vedeta. Din acest motiv, fata lui Petre Roman a dezvăluit care este secretul ei. Iată cum a reușit să dea jos de kilogramele în plus, fără să facă sport și fără să țină un regim alimentar! Acum, aceasta mănâncă la ore fixe și se abține să consume ceva timp de 16 ore. Vedeta a renunțat la un singur aliment, și anume, zahărul.

Oana Roman: „Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani”

Vedeta se site bine în pile ei și este mai fericită ca niciodată. Oana Roman a dezvăluit: „Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani”, după ce a reușit să slăbească considerabil.

ADVERTISEMENT

Din anul 2019 și până acum, Oana Roman a dat jos 25 de kg, mai anti cu o serie de proceduri, în saloanele de cosmetică. Dar fără să facă sport. Fata lui Petre Roman a ținut să sublinieze că a avut probleme de sănătate și nu are voie să facă mișcare și mai ales efort.

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să

ADVERTISEMENT

fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari.

Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a povestit

ADVERTISEMENT

Nu mănâncă nimic timp de 16 ore

Cât despre adoptat de ea, vedeta a explicat că respectă pașii unui program, pentru care trebuie să facă o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă din a doua zi . Astfel, Oana a ajuns să mănânce numai la ore fixe. Ceea ce evită, este un singur aliment și anume zahărul.

ADVERTISEMENT

„Ideea e să existe o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi, de aceea eu nu am niște ore fixe.

Dacă mănânc seara la opt, a doua zi mănânc la prânz, pe la 13.00, 14.00, ideea este să respectăm acest interval de 16 ore, în care să nu mâncăm nimic solid și nimic cu zahăr.

Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani. Cu dietă și proceduri am o siluetă care nu e perfectă, dar de care sunt foarte mulțumită. Progresul realizat în ultimii ani este notabil”, a continuat fata lui Petre Roman.