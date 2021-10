Oana Roman a slăbit peste 20 de kilograme și nu se ferește să își arate noua siluetă. Cum s-a îmbrăcat vedeta

Oana Roman se mândrește foarte mult cu noua sa siluetă, după ce a reușit să slăbească enorm. Astfel, vedeta poartă acum ținute pe care înainte de a slăbi poate nici măcar nu le-ar fi cumpărat.

Oana Roman a ales o ținută care îi arată noua siluetă suplă

Mai mult decât atât, acum Oana Roman are propriul magazin online unde comercializează haine și este propriul model pentru el. În acest weekend, vedeta și-a surprins fanii cu o ținută care a fost pe placul lor.

Deși afară era foarte frig, deoarece sâmbătă a fost cea mai friguroasă zi din această toamnă, cu temperaturi deosebit de scăzute și chiar mai mici decât ar fi fost normal, nu s-a ferit să îmbrace o ținută lejeră, dar oarecum subțire, care să-i pună în valoare noul trup.

Aceasta ales un trening din catifea potrivit toamnei în ceea ce privește culoarea și a primit foarte multe aprecieri din partea fanilor.

„A venit frigul pe care eu nu îl iubesc deloc. Totuși o plimbare scurtă la aer curat merită măcar în weekend”, a scris de Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman a slăbit enorm. Cum a reușit vedeta

și despre cum a reușit să facă acest lucru, având în vedere că ea s-a luptat ani la rândul cu kilogramele în plus.

Conform declarațiilor făcute de Oana Roman, aceasta a dat jos foarte mulți centimetri. Ea a dezvăluit că a apelat la procedurile de remodelare corporală care au ajutat-o enorm pentru a scădea în centimetri.

În același timp, Oana Roman a recunoscut că ține și postul intermitent, ceea ce înseamnă că ea mănâncă într-un interval de doar opt ore și pentru alte 16 nu consumă nici un aliment.

„Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri.

De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident”, a povestit Oana Roman.