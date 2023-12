Oana Roman, detalii despre despărțirea de Marius Elisei. Cum a plănuit totul

Oana Roman, detalii despre de Marius Elisei. Cum a plănuit totul. Fiica fostului premier Petre Roman a subliniat că era conștientă că bărbatul nu va renunța la relația sentimentală mult prea ușor.

Oana Roman, dezvăluiri despre separarea de fostul soț, Marius Elisei. Ce a făcut influencerița pentru a rămâne singură

Oana Roman a făcut în urmă cu puțină vreme o serie de despre separarea de fostul soț, Marius Elisei. Ce a făcut influencerița pentru a rămâne singură, deși îi mai acordase o șansă celui cu care are o fiică, Isabela.

Vedeta recunoaște că nu a fost ușor să scape de fostul partener de viață, care nu era dispus să iasă din relație. Cu toate acestea șatena a făcut în așa fel încât să îl țină la distanță pe fostul soț până când nu a mai suportat ideea.

„Eu am știut de mult că nu mai merită și totuși am mai încercat, știind că încerc degeaba, pentru că nu se mai putea. Cum am știut ce să fac?! Pur și simplu, am știut că trebuie să pun stop definitiv.

Și asta a însemnat să-mi fac un plan prin care să reușesc să scap definitiv. Am știut că nu voi scăpa decât dacă voi pune bariere și voi spune «nu» și mă voi izola complet de cealaltă persoană”, a mărturisit Oana Roman pe .

Oana Roman: ”Va găsi o altă victimă”

Oana Roman era ferm convinsă că Marius Elisei va pleca din relație numai dacă își va găsi pe altcineva, lucru care s-a și întâmplat. Fostul soț al vedetei are o legătură amoroasă de câteva luni bune și pare foarte fericit cu noua iubită, Gabriela.

„Am făcut în așa fel încât să îl determin să plece de bunăvoie la un moment dat. Știam că nu va pleca decât dacă va găsi o altă victimă. Până la urmă, lucrul ăsta s-a întâmplat și asta mi-a adus mie o mare liniște și o mare bucurie.

Dar a fost un proces lung și foarte greu”, a mai spus fiica fostului premier al României Petre Roman. În aceeași notă, influencerița îl atacă frecvent pe fostul partener de viață, în ciuda faptului că îi leagă un copil.

Marius Elisei nu își mai dorește să audă de vedetă, dar spune că nu își va neglija niciodată fiica. Cu toate acestea Oana Roman consideră că bărbatul nu merită titulatura de părinte pentru că nu plătește pensie alimentară.