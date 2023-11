Oana Roman spune adevărul despre despărțirea de Marius Elisei. Ce s-a întâmplat între cei doi: „O teroare, un chin infernal”

După ce scandalul s-a reaprins în ultimele zile, Oana Roman acuzându-l pe Marius Elisei că și-a abandonat copilul, vedeta a făcut noi dezvăluiri. Nu s-a abținut și a afișat chiar și faptul că i-a cerut fostului soț să plece din casă.

Oana Roman a spus adevărul despre despărțirea de Marius Elisei

Recent, Oana Roman a izbucnit din nou la adresa fostului soț. Vedeta a afirmat că trebuie să se ocupe singură de creșterea fiicei lor, deoarece bărbatul nu o ajută cu nimic. Mai mult de atât, a susținut că acesta

În replică, și de aceeea face afirmațiile cu pricina. Acest lucru a deranjat-o pe Oana Roman, care a reacționat în mediul online.

Astfel că, pentru cei care au spus că a fost părăsită, vedeta a făcut publică o conversație pe care a avut-o cu tatăl fiicei sale în luna septembrie a acestui an. La acel moment, ea i-a dat un termen la care să plece din casă.

„Totul s-a terminat pentru că eu am dorit să se încheie definitiv. S-a plecat din casă la cererea mea. Eu am pus punct. Eu am dat termen de plecare din casă. Eu mi-am dorit mai mult decât orice să închei un coșmar, o teroare și un chin infernal. Ăsta este adevărul și orice alte afirmații sunt minciuni”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Vedeta a făcut publică conversația

În ziua respectivă, Oana Roman i-a spus fostului soț că nu are rost să mai locuiască în casă cu un om cu care nu mai are nimic în comun, în afară de un copil și că tot ce a trăit cu el a fost un chin.

„Toată această perioadă de luni de zile te-am tolerat pentru că mi-a fost milă de tine să te duci pe nu știu unde având și mâna ruptă. Răbdarea mea s-a terminat. Eu nu am de ce să-mi stric viața și liniștea în casă tolerând o persoană cu care nu am și nici nu voi avea nimic în comun în afară de un copil. Cred că trebuie realmente să-și vadă fiecare de drumul lui.

Noi nu mai avem nicio treabă și nu mai avem de ce să stăm în aceeași casă pentru că nu facem decât să ne stricăm viața reciproc. Eu cu Isa plecăm miercuri și ne întoarcem duminică, ai timp de gândire să vezi ce faci cu viața ta și încotro te duci. Fără discuții, fără scandal, fără reproșuri”, este mesajul pe care Oana Roman i l-a transmis lui Marius Elisei.

Bărbatul nu a stat pe gânduri și i-a răspuns imediat fostei sale soții. Marius Elisei nu a încercat să o convingă să renunțe la planurile sale. „Îți urez mult succes negativ. Are cine să te consoleze. Așa că… baftă”, a fost răspunsul acestuia.