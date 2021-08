Oana Roman, anunț surpriză despre emisiunea Mămici de pitici, cu lipici. Ce a transmis vedeta

Vedeta a făcut un anunț surpriză despre show-ul „Mămici de pitici, cu lipici”, unde apare de la începutul anului alături de fiica sa, Izabela.

Fiica fostului premier al României Petre Roman a transmis că din această toamnă nu va mai apărea la Antena Stars pentru că a încheiat colaborarea.

Oana Roman nu a dezvăluit motivul pentru care a luat această hotărâre, însă a ținut să adauge că nu va sta pe tușă pentru că are mai multe proiecte în desfășurare.

Oana Roman, anunț despre proiectele sale. Vedeta renunță la colaborarea cu Antena Stars

„Eu și cu Isa nu vom mai fi parte din acel proiect. Începând cu toamna asta, eu mă voi concentra pe alte proiecte pe care le am.

Colaborarea cu Antena Stars s-a încheiat”, a transmis șatena pe pagina sa de , în urmă cu foarte puțin timp.

Vedeta s-a bucurat enorm când a revenit în televiziune la începutul anului acesta, mai ales că nu traversa o perioadă tocmai bună din punct de vedere sentimental.

Tocmai se despărțise de Marius Elisei, Oana Roman profitând din plin de oportunitatea de a se deschide în fața telespectatorilor, dar iată că acum e gata de o nouă schimbare.

„A venit ca un balsam pe suflet, ca un pansament. Mi-am pregătit urmăritorii și comunitatea pentru că exista o mare așteptare în a fi din nou pe televizor”, spunea șatena în urmă cu câteva luni.

Oana Roman, totul despre activitățile sale din mediul virtual

Se pare că nu mai are timp să se ocupe suficient de toate proiectele pe care le are, unul dintre acestea având legătură cu firma de haine pe care o are cu soțul ei.

În plus, Oana Roman este foarte activă în mediul online, rubrica „De vorbă cu tine” fiind una dintre cele mai urmărite și la care nu va renunța curând.

„Da, voi mai facem pentru că ele sunt necesare. Am făcut o pauză mult prea lungă și promit că de săptămâna viitoare o să reiau această rubrică”, a mai spus .