Câți bani câștigă Oana Roman ca influcencer: ”Am venituri din mai multe contracte”

Vedeta este urmărită de aproximativ 260.000 de urmăritori pe contul de Instagram, de aici și curiozitatea oamenilor legat de banii pe care îi câștigă.

De când nu mai este prezentă pe sticlă și nu mai are niciun proiect TV, și-a îndreptat toată atenția către social media, dovadă implicarea sa.

Oana Roman are venituri din mai multe contracte și colaborează cu diferite companii, deși nu lucrează cu nicio agenție în momentul de față.

Oana Roman, adevărul despre banii din Instagram. Ce sume îi intră vedetei în conturi

Fosta participantă a emisiunii „Mămici de pitici, cu lipici” își asumă toate lucrurile pe care le spune, de aceea șatena recunoaște că o duce foarte bine din punct de vedere financiar.

„Eu nu lucrez cu nicio agenție, nu am impresar, brandurile care vor să lucreze cu mine îmi scriu pe Instagram și îmi scriu mesaj sau îmi dau mail.

Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții.

Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constante. Nu trăiesc doar din Instagram, dar instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine”, a spus Oana Roman în , moderat de Alina Ionescu.

La rândul ei vedeta urmărește foarte multe persoane din social media, în special vedete care activează în zona de nișă. Printre influencerii apreciați de șatenă se numără Diana Cosmin, Gabriela Atanasov sau Codrina Apostol.

Oana Roman, venituri din mai multe proiecte și reclame

Mai mult decât atât, are și alte venituri în afara banilor care vin din reclamele de pe Instagram. Șatena are o afacere cu haine deschisă în urmă cu mai bine de un an.

Oana Roman și partenerul de viață, Marius Elisei, lucrează enorm la business-ul pus pe picioare înainte de a anunța că divorțează. Cei doi sunt mulțumiți de banii pe care îi obțin în urma vânzării de articole vestimentare.

Magazinul online merge foarte bine, în special în perioada reducerilor, vedeta recunoscând că este împăcată cu proiectele pe care le desfășoară în momentul de față.