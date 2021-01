Oana Roman, confesiuni tulburătoare la emisiunea Andreei Mantea. „Nu știam dacă o să trăiesc sau nu”

Oana Roman a vorbit despre cel mai greu moment din viața ei în cadrul emisiunii prezentate de Andreea Mantea și a făcut confesiuni tulburătoare, în urma cărora telespectatorii au rămas șocați. Fiica fostului premier și-a amintit de momentul în care a născut-o pe fetița ei.

Deși în mediul online este o persoană optimistă și transmite numeroase mesaje pozitive, Oana Roman a trecut prin clipe grele de-a lungul vieții. Vedeta a povestit despre momentul în care a născut-o pe Iza și complicațiile pe care le-a suferit la momentul respectiv.

Fiica lui Petre Roman a vorbit despre toate aceste lucruri și despre multe altele la „Trăiri alături de Andreea Mantea” de la Kanal D, difuzată lunea de la 22:30.

Oana Roman, confesiuni tulburătoare la emisiunea Andreei Mantea

În spatele optimismului și a atitudinii pozitive, Oana Roman ascunde multe întâmplări dramatice care i-au marcat existența. Chiar înainte de sărbători, aceasta a încheiat relația cu Marius Elisei, de data aceata definitiv.

Vedeta și-a adus aminte de traumele suferite după ce a născut-o pe fetița ei, când era aproape să-și piardă viața. Aceasta a vorbit despre perioada grea care i-a marcat viața.

„Nu am mai povestit asta niciodată, până acum. Este unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. După ce am născut, am avut niște probleme de sănătate foarte mari. A trebuit să fac, în ultima instanța, o operație foarte dificilă.

Nu știam dacă o să trăiesc sau nu; m-am pus pe masa de operație, pentru anestezie, și în momentul acela nu știam dacă mă voi mai trezi sau nu. Aveam senzația că nu mi-am încheiat toate socotelile.

După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…) După 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistenta să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul. M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentul în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect.

Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut că să îmi văd copilul.”, a povestit, în lacrimi, Oana Roman la emisiunea Andreei Mantea.

Petre Roman, sărbători alături de familie

Oana Roman nu este foarte apropiată de tatăl ei, Petre Roman, însă relația lor este una bună, după cum a declarat vedeta în urmă cu puți timp. Fostul premier al României și-a petrecut Crăciunul alături de soția lui, Silvia Silvia Chifiriuc, și fiul lor de 11 ani, Petrus.

Din păcate, Petre Roman nu s-a întâlnit cu sora lui de sărbători, așa cum se întâmplă în fiecare an, pentru a evita riscurile infectării cu coronavirus. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a declarat că are un nepot de două luni pe care nu l-a văzut până acum.

„De Crăciun, ne întâlneam cu toată familia la sora mea. Toată lumea primea cadouri, se începea cu cel mai mic, Petrus era până acum. Am vrut să facem toți test ca să ne întâlnim totuși, dar sora mea nu a vrut nici așa (…) Avem și un nepoțel de două luni pe care nu l-am văzut până acum”, a mărturisit fostul premier la „Vorbește lumea” de La Pro TV.

La 74 de ani, Petre Roman este fericit alături de familia lui și se simte împlinit, după cum a declarat de multe ori. Soția sa, Silvia Chifiriuc are 48 de ani, motiv pentru care cei doi au stârnit multe contoverse de-a lungul timpului.