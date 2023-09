Oana Roman, dezvăluiri neștiute despre ce va face după ce i-a spus, definitiv, ”Adio” lui Marius Elisei

Oana Roman a lămurit unul din subiectele apărute în spațiul public legat de faptul că va deveni profesoară. A explicat încă o dată că nu e vorba despre predat în stilul clasic, ci mai mult se va juca cu copiii. De asemenea, vedeta de televiziune a făcut câteva dezvăluiri despre relația cu fata ei, Izabela, despre care spune că o va întrece ca influencer și de la care are foarte multe de învățat.

Oana Roman, proiecte pe bandă rulantă în timp ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală

În dialogul purtat cu FANATIK, Oana a explicat de ce crede că lumea vrea să știe ce păreri are fie că e vorba despre personaje care nu fac parte din viața ei, precum tiza ei, Oana Zăvoranu, ori despre tot ce face

Oana Roman a vorbit mai mult despre rolul de mamă și susține că manualele de parenting i se par o prostie. Pentru creșterea fiicei sale a pregătit-o viața și educația pe care a primit-o acasă.

„Asta cu manualele de parenting e o tâmpenie!”

„Nu sunt profesoară! O să fac niște seminarii practice cu copiii. Nu pot să zic că predau, mă joc cu ei, le transmit ceva. Îi învăț politețe, să învețe bune maniere, dar în sensul cel mai friendly posibil. N-o să fiu o doamnă profesoară la catedră cu catalogul în mână.

Pentru ipostaza asta nu trebuie să mă pregătesc. Îmi place să vorbesc cu copiii, iar lucrurile pe care o să le povestesc le știu, pentru că am crescut cu ele. Uneori mai citesc, pentru că mai sunt lucruri care poate vreau să le scot în evidență și nu mă gândesc la ele și atunci îmi fac așa, ca un plan, dacă vrei!

Asta cu manualele de parenting e o tâmpenie! Dar… Vorbesc de cazul meu. La mine nu se aplică manualele de parenting. Am fost crescută și educată cu niște valori în casă. Pentru cei care poate nu au avut șansa asta, probabil că e cumva interesant să se documenteze un pic. Mi se pare că în zona asta de parenting s-a exagerat. S-a dus totul într-o zonă mult prea departe.

Știu că există grupuri de mame, forumuri, ceva așa… Eu n-am citit nimic. Nu m-am uitat pe niciun forum, n-am intrat pe grupuri. Știam ce știam de acasă. Am citit o carte în timp ce eram însărcinată, o carte despre gravide, despre ce trebuie să faci când naști, dar lucruri de bază. În zona de parenting foarte exagerat n-am intrat. N-am rezonat”, a declarat Oana Roman pentru FANATIK.

Ce nu și-ar putea ierta niciodată ca mamă: „Mi-ar face rău”

s-a emoționat când a vorbit despre fiica ei, pe care se mai enervează din când în când, ca orice părinte. Oana Roman a explicat ce nu și-ar putea ierta vreodată, ca mamă.

„De la Isa învăț chestii din astea foarte noi despre gadgeturi, aplicații, chestii moderne. Mă ține la curent cu lucruri pe care nu le știu. Cred că o să devină un influencer mult mai șmecher ca mine. Îi place să facă filmulețe, nu le postează nicăieri, dar îi place foarte tare.

Felul ei de a fi e unul atât de special încât mă face de foarte multe ori, în momentul în care mă enervez, de exemplu, să îmi dau seama că greșesc. Fără să fie agitată sau să țipe, mă calmează. Ăsta e un lucru extraordinar.

Un lucru pe care cred că nu ar trebui să-l facem niciodată în raport cu copiii noștri este să le promitem lucruri pe care nu le putem onora. Îmi fac procese de conștiință dacă aș ști că i-am promis ceva ce și-a dorit, nu neapărat un lucru, ci, nu știu, să merg cu ea undeva, orice i-am promis și nu m-am ținut de cuvânt.

Mi-ar face rău. Copiii nu trebuie dezamăgiți. Dacă nu poți să faci un lucru mai bine nu-l promiți. E cel mai rău să promiți unui copil ceva și să nu te ții de cuvânt. Eu am încercat să nu promit dacă nu eram sigură că nu pot să mă țin de cuvânt”, a adăugat Oana Roman pentru FANATIK.

Oana Roman: „Am ajuns să contez chiar și dacă nu fac nimic”. Vedeta a refuzat să spună dacă a reluat legătura cu sora ei vitregă, Catinca

Cu privire la faptul că e mereu în centrul atenției, fie că numele ei este legat de un personaj monden sau altul, de multe ori chiar fără să facă nimic, Oana a găsit o explicație.

„Eu am ajuns să contez chiar și dacă nu fac nimic. La mine lucrurile sunt simple. Sunt printre puținii în lumea asta de 33 de ani (n. red.: se referă la showbiz). Am rămas foarte puțini care suntem în prim-plan din 1990. Și atunci de aia cred că toată lumea vrea să știe ce părere am.

Am devenit o persoană care oricum cunoaște pe toată lumea, știe despre orice. Fiind aici dintotdeauna am cum să am o poziție… Pot să știu ceva despre un anumit subiect”, ne-a mai spus Oana Roman.

FANATIK a vrut să știe dacă a luat legătura în ultima vreme cu sora ei, Catinca, știut fiind faptul că nu își mai vorbesc de multă vreme. Întrebată dacă poate exista o împăcare între cele două, Oana a preferat să nu comenteze sub nicio formă acest subiect, aparent unul extrem de sensibil pentru ea.

„Nu vreau să vorbesc despre asta. Chiar nu vreau!”, este răspunsul dat de Oana Roman cu privire la relația Cât despre planurile ei de viitor, vedeta a ținut să spună că va face din nou PR pentru evenimente: „Am început niște proiecte, încep niște proiecte în zona mea de PR. O să fac niște evenimente, asta e meseria mea, asta am făcut dintotdeauna. Deci revin cumva la meseria mea de PR”.