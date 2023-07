Catinca, o nouă provocare pentru Oana Roman: „Îmi doresc să reacționeze”

Catinca Roman a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre Oana Roman, ruptura dintre ea și Loredana Groza, dar și ce face acum fiica ei, Calina, care a ieșit din centrul atenției de ceva vreme.

Catinca vrea să fie din nou apropiată de Oana Roman. Dezvăluiri despre fiica ei și obiectivele pe care și le-a setat în minte

Designerul vestimentar ne-a mărturisit ce fel de așteptări are de la sora ei, după ce a mărturisit la Măruță că cele două nu își mai vorbesc de luni bune, de aproape un an. Totodată, vedeta a dezvăluit de când nu mai vorbește cu Loredana Groza și ce se întâmplă atunci când dau nas în nas pe la evenimente.

Catinca Roman ne-a dezvăluit, printre altele, și care e secretul permanentei sale transformări, fashionista fiind recunoscută pentru spiritul ei rebel reflectat în stilul vestimentar.

Catinca Roman, într-o continuă transformare: „Îmi place să schimb totul”

Cum te-ai defini ca stil, având în vedere că faci mereu transformări la tine, și ca stil vestimentar, și ca și coafură? De unde îți vine inspirația?

– Aș definit stilul meu ca fiind eclectic. Nu știu, la capitolul inspirație, îmi vine natural. Nu prea țin cont de trenduri, de lucruri de genul ăsta. Îmi place să schimb totul. Întotdeauna am făcut-o și cu părul, am avut toate culorile, toate tunsorile. Îmi place mie să fiu așa în multe feluri, în funcție și de starea pe care o am.

Dar așa ai fost de mică, mai rebelă?

– Da, eram, încă din adolescență.

„Calina își caută calea”

Ce mai face Calina? De la Bravo încoace nu prea o mai vedem, mă refer că a dispărut de pe sticlă!

– Calina face foarte bine. N-a mai apărut că acum își caută calea și încearcă diverse lucruri, pentru că de obicei așa se întâmplă cu persoanele care au abilități în mai multe direcții. Se hotărăște mai greu. E prezentă pe Instagram.

Ce direcție crezi că i se potrivește cel mai bine? Unde o vezi excelând?

– Eu zic că pe partea artistică, orice ar fi. Acuma că o fi styling, actorie sau muzică, știe puțin din toate și e talentată cam în toate direcțiile, de unde și nehotărârea asta. Dar, încet, cu răbdare, o să fie ok.

Catinca și-ar dori să fie coach și să se implice mai mult în apărarea drepturilor femeilor

Există vreun obiectiv pe care nu l-ai atins până acum? E ceva ce ai vrea să faci și nu ai apucat până acum?

– Sunt multe obiective. Uite, eu întotdeauna am fost pasionată de psihologie. Mi-ar plăcea să mă îndrept în direcția asta un pic. Poate pe coaching. Consider că odată cu experiența de viață, pot să fiu un psiholog și mai bun sau un coach și mai bun, pentru că ai trecut tu prin multe lucruri. O altă direcție ar fi statutul femeii în România, care cred că are mult de suferit. Se pot face multe lucruri în direcția asta și mi-aș dori să las asta moștenire pentru fata mea.

Tu te-ai lovit de prejudecăți pentru că ești femeie? Ai dat față cu misoginismul?

– Da, cum să nu? Și mă lovesc în fiecare zi.

Și cum răspunzi în fața misoginilor?

– Cu vârsta, am început să fiu mai sigură pe mine, să mă cunosc mai bine, să mă informez mai mult. Atunci știu să răspund și tai din rădăcină orice manifestare de misoginism și încerc să educ cât pot tânăra generație, chit că, dintre prietenele Calinei am discuții cu mare plăcere. Încerc să le învăț să nu repete greșelile generației mele.

Ce sfaturi de viață i-a dat mama sa, Mioara Roman: „Există o linie roșie pe care nu trebuie să o depășești”

Știu că mama ta nu e într-o situație foarte ok, dar vreau să-mi spui dacă există vreun sfat primit de la ea care te-a ajutat să faci față showbiz-ului, despre care știm că e unul destul de dur? E ceva de care ții cont foarte tare?

– Da, este dur showbiz-ul. Au fost multe sfaturi primite. Bineînțeles că o parte din ceea ce sunt îi datorez ei. Unul din sfaturile cele mai importante a fost să nu mă abat de la valorile și principiile mele. Un alt sfat a fost să am grijă la compromisuri. Toți facem, dar există o limită, o linie roșie pe care nu trebuie să o depășești, pentru că riști să te pierzi pe tine.

Cum e cu curajul ăsta de a spune lucruri, e greu să îți faci curaj? Te întreb deoarece ai apărut la Măruță și ai spune niște lucruri…

Catinca Roman râde, asumându-și toate mărturisirile făcute despre Oana Roman, Loredana Groza și alte persoane importante care au trecut prin viața ei:

– Știu. Nu mai imi este frică să spun.

Catinca vrea ca sora ei, Oana Roman, să reacționeze la declarațiile făcute la Măruță: „Sunt tolerantă de felul meu”

Ce te-a făcut pe tine să ții în tine toate lucrurile pe care le-ai povestit?

– Cred că firea mea introvertă și lipsa de stimă de sine. Uite, ăsta e un capitol la care cred că se poate lucra mult de tot în România, mai ales când vine vorba de femei.

Crezi că Oana o să reacționeze la ce ai spus?

– Eu sper că da, .

O să fie o reacție bună sau se va enerva și te va bălăcări?

– Știu, că e colerică. Eu sunt tolerantă de felul meu. Înțeleg diversitatea (n.r.: și când vine vorba de felul în care se manifestă oamenii).

Tu îți deschizi, așadar, brațele în fața ei?

– Sigur că da. Chiar îmi doresc. Asta și mi-am dorit întotdeauna. Deschisă sunt pentru orice fel de dialog.

Prietenia cu Loredana Groza s-a încheiat în urmă cu zeci de ani: „Am investit foarte mult”

Ai mai povestit tot în apariția ta la Măruță că nu mai ești prietenă cu Loredana Groza. De la ce s-a rupt, în concret, legătura voastră?

– Nu aș vrea să spun de ce, pentru că, tot așa, există o limită în legătură cu expunerea și cred că sunt anumite lucruri care trebuie să rămână private. A fost o prietenie în care eu am investit foarte mult și chiar îmi pare rău că nu a continuat.

Dar poți să îmi spui măcar de cât timp s-a rupt?

– De foarte mult timp. Nici nu mai știu. Sunt poate zeci de ani.

Voi două v-ați mai întâlnit în toți anii ăștia la vreun eveniment, ați dat ochi în ochi? Vă salutați măcar?

– S-a mai întâmplat să ne întâlnim. Da, sigur că ne salutăm. Nu suntem la nivelul ăla… Suntem doi oameni maturi și educați. Nici nu se pune problema. Ideea e că e păcat că din cauza unor bârfe a anturajului s-a stricat o prietenie foarte frumoasă.

Catinca le admiră pe Loredana Groza și Alina Ceușan ca stil vestimentar

Spune-mi niște nume de personalități de la noi pe care le consideri fashion-icon?

– Greu!

În afară de Loredana Groza, despre care s-a zis că e o inspirație pentru modă…

– Absolut, da chiar este! Dar în afară de ea, vorbeam nu de mult de Anna Lesko, care mi se pare wow, Delia Matache, . O să mă întrebi și de bărbați, nu?

Afirmativ!

– La bărbați e mai greu (n. red.: râde). Mie îmi place mai mult generația asta mai tânără, de cântăreți, de trapperași. Generația Z. Mi se pare că sunt mult mai liberi, liberi să facă ce își doresc și mult mai deschiși.

Vara asta mergi undeva în vacanță?

– Am fost plecată o lună în Tenerife și am ceva programat în toamnă. O să plec în Mykonos și de-abia aștept, pentru că e prima dată când merg acolo.

Catinca Zilahy a vorbit de curând, și apoi într-un alt interviu acordat Alexandrei Gog, tot la PRO TV, despre relația ei cu Oana Roman.

Vedeta a spus despre Oana Roman că este destul de impulsivă și regretă că nu se poate apropia de nepoata ei, Izabela. Fashionista a mai mărturisit că mereu și-a dorit să aibă o relație frumoasă cu sora ei, însă s-a lovit de un zid din partea cealaltă.