Oana Roman o atacă din nou pe sora ei, Catinca, după ce a spus că nu-i pasă de mama lor: „Am probe”

Oana Roman a ieșit din nou la atac, vizată fiind sora ei, Catinca, după ce declarase că acesteia nu prea i-ar păsa de mama lor, Mioara, aflată într-un centru de îngrijire pentru bătrâni.

Oana Roman insistă: Catinca nu vrea să o viziteze pe mama lor, Mioara

Fosta nevastă a lui Petre Roman a fost diagnosticată inițial cu Parkinson, aceasta având sindrom parkinsonian și alte probleme de sănătate care au pus în gardă familia în ultimii ani.

În tot acest timp, fetele ei, Catinca și Oana, au încercat să facă tot posibilul pentru ca mama lor să fie bine. Doar că… potrivit declarațiilor făcute de Catinca nu s-ar mai implica la fel de mult, refuzând să o caute pe mama ei.

Prima dată când Oana a spus că sora ei nu vrea să o viziteze pe Mioara, Catinca a declarat, pentru FANATIK, . Catinca ne-a mărturisit că a fost mai rar la mama ei în ultima perioadă. Asta pentru că a suferit o pierdere dureroasă, tatăl designerului încetând din viață anul trecut.

Întrebată atunci de FANATIK de ce a răbufnit Oana la adresa ei, Catinca a pus totul pe seama eșecului din relația cu Marius Elisei, declarând că are chiar un sentiment de compasiune față de aceasta.

„Nu vorbesc fără probe. Nu mai salvez aparențele nimănui”

N-a trecut mult timp și Oana a vorbit din nou despre sora ei și nu în niște termeni apreciativi. Ex-prezentatoarea de televiziune a zis că are probe cum că surorii sale nu prea îi pasă de Mioara și că s-a săturat să mai salveze aparențele, să mai mintă pentru cei din familia sa.

„Citez “Nu am fost la maică mea de un an. Pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită”. Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe. Nu mint și nu mă fofilez.

Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi pună la îndoială afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea.

Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui”, a declarat Oana Roman de curând