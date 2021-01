Oana Roman și-a petrecut sărbătorile alături de fetița ei, Iza, și de mama ei, fără a uita de Pepe, cu care are o relație foarte bună. Vedeta trece prin clipe grele în acest moment, după ce și-a anunțat divorțul de Marius Elisei, după șase ani de căsnicie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă sărbătorile au găsit-o singură în ceea ce privește stuația amoroasă, Oana Roman este o fire optimistă și este pregătită de un nou început alături de fetița ei.

Vedeta a mărturisit că a vorbit cu Pepe de sărbători, cu care împarte o frumoasă prietenie, mărturisind că nu este singură în toată această situație dificilă din viața ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman, sărbători alături de Pepe. Care este, de fapt, relația dintre cei doi

Oana Roman și-a anunțat despărțirea de Marius Elisei înainte de sărbători, după o căsnicie de șase ani. Mai mult, bărbatul a „plecat” și cu afacerea ei cu magazinul online de haine, care era pe numele lui, astfel că vedeta nu își mai poate promova colecția.

Fiica lui Petre Roman a declarat că Pepe îi este un prieten foarte bun și că se sprijină reciproc, mai ales că și cântărețul se află în plin divorț cu Raluca Pastramă, feeie care i-a fost alături timp de opt ani.

ADVERTISEMENT

Oana Roman și-a petrecut sărbătorile alături de mama ei și de Iza, fetița în vârstă de șase ani pe care o are împreună cu Marius Elisei. Aceasta a mărturisit că nu se simte singură și că este înconjurată de prieteni buni, care o ajută să treacă prin greutățile cu care se confruntă la momentul actual.

„Pe lângă mama și Iza și tata, care chiar dacă nu ne-am văzut, m-a sunat și am vorbit cu el, după ei, eu am o a doua familie după cum bine știți și această a doua familie, de sărbătorile astea mi-a arătat tot ce trebuia. Adică au fost acolo lângă mine, am fost cu ei de Crăciun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iza și cu fetele, cu Maria și cu Rosa, au făcut spectacol, au cântat, au aplaudat, am fost în familie cu toții și a fost absolut minunat. Sunt 20 de ani de când ei sunt ca și familia mea, iar Pepe este fratele pe care eu mi l-am dorit și pentru care m-am rugat la Dumnezeu”, a mărturisit vedeta la Antena Stars, relatează cancan.ro.

Cum se simte Oana Roman după despărțirea de Marius Elisei

Deși ruptura dintre ea și Marius Elisei reprezintă un moment greu pentru vedetă, Oana Roman încearcă să fie optimistă și să meargă înainte cu noile sale proiecte. În plus, fiica fostului premier vrea ca Iza să fie bine și să fie fericite una lângă cealaltă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Norocul meu pe lumea asta este că eu nu sunt singură. Nu sunt singură pe lume deloc și de sărbătorile astea am înțeles încă o dată cât de important este să ai oameni în jurul tău, care să te iubească, care să fie lângă tine, care să te primească, care să facă zid în jurul tău, să te susțină și să te facă să te simți protejat și în siguranță. Este foarte, foarte important”, a mai spus Oana Roman.