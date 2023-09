Oana Roman, scoasă din minți de fiica sa. Ce i-a făcut Isabela: „Am făcut o criză”

Oana Roman le-a povestit urmăritorilor din mediul online situația cu care s-a confruntat recent. Deși are o relație foarte bună cu fiica sa, uneori mai apar și momente tensionate, iar vedeta a reușit cu greu să-și păstreze calmul.

Oana Roman, scoasă din minți de fiica sa

Oana Roman are o relație bună cu fiica ei, mai ales că după ce își petrec împreună aproape tot timpul. Vedeta încearcă să fie prietenă cu Isa, dar situațiile tensionate apar uneori oricât ar vrea să le evite.

ADVERTISEMENT

Recent, fiica fostului premier a dezvăluit că fata ei i-a pus răbdarea la încercare și nu s-a putut abține să nu răbufnească, mai ales că se grăbea. Mai exact, înainte să plece la o întâlnire, Isa a făcut o boacănă.

Copila a vărsat pe masa de machiaj a mamei sale un recipient cu sclipici, provocând pagube destul de mari. Oana Roman a mărturisit că a fost nevoită să strângă, dar că multe produse nu mai pot fi folosite după această pățanie.

ADVERTISEMENT

„Am făcut o criză astăzi”

Din această cauză, Oana Roman s-a supărat foarte tare. Este fericită, însă, că a reușit să se calmeze de una singură, chiar dacă i-a fost destul să greu să facă acest lucru, ținând cont că la mijloc sunt și banii pe care i-a cheltuit pe fardurile și ustensilele respective de machiaj.

„Da, am făcut o criză astăzi. Efectiv mi-am ieșit din minți, pentru ca Isa mă supără foarte, foarte, foarte rar. Dar astăzi când m-am dus să mă machiez ca să merg la o întâlnire, cu ea, pentru că nu merg nicăieri fără ea, am constatat că vărsase o cutie cu sclipici peste toate fardurile mele.

ADVERTISEMENT

Peste toți bureții de fond de ten, peste toate pensulele, toată masa de machiaj era plină de sclipici. M-am liniștit acum, dar am simțit ca o iau razna, pentru că a trebuit să curăț. Și multe nu le mai pot spăla de sclipiciul ăla. Deci, s-a terminat cu ele. Asta e”, a povestit Oana Roman, citată de cancan.ro.

Oana Roman și fiica sau au plecat împreună în vacanță

În prezent, Oana Roman și Isa se află împreună pe Coasta de Azur, Ele s-au cazat la un hotel de patru stele din Cannes și au planificate mai multe zile pline.

„Stăm la un hotel ok din Cannes. Are și piscină. Scrie patru stele, e un trei plus, dar e ok. E curat și e într-o zonă ok a orașului. Eu l-am ales pentru că este foarte aproape de unde stă prietena mea”, a dezvăluit Oana Roman pe Instagram.