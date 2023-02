Oana Roman și Mioara Roman, din nou împreună. În ce stare a găsit-o vedeta pe mama sa după ce s-a întors din vacanță

Oana Roman este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Aceata împărtășește cu urmăritorii săi mai toate experiențele din viața sa, fie ele bune, fie ele rele. Așa s-a întâmplat și recent, când aceasta a revenit în țară după o vacanță destul de scurtă, alături de fiica ei.

Oana Roman a revenit în România

Oana Roman nu a trecut prin cea mai bună perioadă din viața ei. De asemenea, fostul soț al Oanei Roman a făcut și câteva remarci destul de dureroase la adresa acesteia în ultimele săptămâni, însă vedeta a preferat să fie diplomată.

După toate cele care s-au adunat în ultima perioadă însă, iată că Oana Roman a avut nevoie de o pauză. Vedeta a decis să plece într-o vacanță, în Egipt, alături de fiica sa, pentru câteva zile, iar acum a revenit în țară cu o stare de spirit mult mai bună.

Prima persoană pe care a vizitat-o vedeta a fost însă mama ei. , iar Oana Roman este cea care o vizitează constant și are grijă să fie alături de ea în această perioadă dificilă.

Ce nu avea să știe vedeta însă, este modul în care o va găsi pe mama sa atunci când se va întoarce în țară. Deși se temea pentru starea ei de sănătate, având în vedere că cele două au și o relație specială, iată că în final, Oana Roman a avut parte de o surpriză plăcută.

Cum a găsit-o Oana Roman pe Mioara Roman

Mioara Roman se simte mai bine ca oricând, după cum povestește chiar vedeta, iar revederea dintre cele două a fost una cu adevărat emoționantă. Oana Roman spune că a lipsit doar o săptămână, dar când a revenit în țară, mama ei arăta fabulos.

De asemenea, vedeta spune că cea care i-a dat viață este îngrijită, arată impecabil și de asemenea este și mult mai senină la față, semn că cei care au grijă de ea se implică extrem de mult, iar rezultatele sunt chiar vizibile.

“Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă. Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos. Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită. Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă.”, a scris Oana Roman în dreptul unei fotografii cu Mioara Roman.

Menționăm faptul că nu doar Mioara Roman se simte bine, ci și Oana Roman. Vedetei, dar și fiicei sale, le-a prins destul de bine vacanța în Egipt, iar dovada cea mai clară sunt imaginile postate de aceasta pe contul de socializare în ultimele zile.