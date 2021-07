Oana Roman vorbește despre relația cu Marius Elisei: ”Nu va exista nicio nuntă”! Exclusiv

Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei este, din nou, una bună, cei doi luând decizia, la cinci luni de la divorțul cu scandal dintre ei, să se împace și să formeze, din nou, o familie.

Oana Roman și Marius Elisei nu se mai căsătoresc

a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, că, momentan, nici nu se pune problema unei noi nunți între ea și Marius Elisei.

”Nu va exista nicio nuntă! Lumea a înțeles greșit, noi nu ne căsătorim pe 24 septembrie, de ziua lui Marius Elisei. Noi vom merge la Biserică, ne vom reînnoi jurămintele și atât”, ne-a spus Oana Roman.

Mai mult, a precizat Oana Roman pentru FANATIK, reînnoirea jurămintelor dintre ea și Marius Elisei nu este făcută pentru prima oară.

”Acum patru ani, tot de ziua lui Marius, am mers la Biserică, ne-a citit preotul câteva rugăciuni, cinci minute, iar apoi am mers la petrecere. Așa vom face și în acest an, nu e vorba, repet, de nicio căsătorie. Noi suntem căsătoriți la Biserică, nu facem acum nici logodnă ci doar ne reînnoim jurămintele”, ne-a mai spus Oana Roman.

Oana Roman a organizat o petrecere pe cinste pentru eveniment

Oana Roman a explicat, pentru FANATIK, că petrecerea pe care toată lumea o credea ca fiind organizată pentru nuntă va fi, în fapt, momentul în care va sărbători, alături de Marius Elisei, împlinirea celor 35 de ani ai partenerului ei de viață.

”După ce ne vom reînnoi jurămintele la Biserică, vom merge la petrecere, e ziua lui de naștere. Vom serba ambele evenimente, normal, dar nu va fi o petrecere de nuntă, nu îmbrac nicio rochie de mireasă. Ne vor fi alături prietenii apropiați, familia, va fi totul relaxat”, a mai spus Oana Roman pentru FANATIK.

Ce spune Oana Roman despre relația cu Marius Elisei

Oana Roman a recunoscut, pentru FANATIK, că relația cu Marius Elisei este, acum, mai bună ca niciodată.

”Am depășit toate problemele. Să fim sinceri, orice cuplu are o relație cu suișuri și coborâșuri. Dar, într-o relație, totul se negociază și dacă se ajunge la un compromis totul este în perfectă ordine”, ne-a spus Oana Roman.

Mai mult, ne-a explicat Oana Roman, în momentul împăcării cu Marius Elisei nu s-a pus problema unor condiții puse între ei în prealabil.

”Nu, nu am pus condiții pentru a ne împăca. Amândoi știm ce am greșit, știm ce trebuie să facem ca să ne înțelegem. Important a fost să ajungem la un numitor comun”, ne-a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei sunt divorțați

sunt, din punct de vedere legal, încă divorțați, cei doi luând decizia, acum cinci luni, să se despartă din cauza unor probleme de cuplu.

Cu toate acestea, de curând, cei doi au decis să își mai dea o șansă, inițial de dragul fetiței pe care o au împreună, iar apoi pentru că, într-un final, și-au dat seama că problemele pe care le-au avut pot fi depășite.