Oana Zăvoranu, adevăratul motiv pentru care a divorțat de Pepe: “Veneam acasă la 6 dimineața”

Oana Zăvoranu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a divorțat de Pepe. Cei doi au pus capăt căsniciei cu mai bine de un deceniu în urmă. Actrița a oferit mai multe detalii.

Recent, Oana Zăvoranu a făcut un live în mediul online. Fanii au vrut să știe dacă actrița încă mai are sentimente pentru deși sunt divorțați de 12 ani.

Enervată de această întrebare, vedeta a ținut să precizeze că l-a iubit foarte mult pe . Oana Zăvoranu a recunoscut că, la un moment dat, nu a mai avut sentimente pentru el.

În acest moment, actrița îi dorește fostului ei soț tot binele din lume, dar nu este interesată de viața acestuia, după atât de mult timp de la divorț. Motivul despărțirii a fost faptul că nu a mai existat iubire din partea ei.

“L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit, eu n-am să fiu nesimțită ca el să spun că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. El poate să spună, pentru că el, săracul, nu este fericit.

A fost frumos cât a fost, dar s-a terminat, și din momentul în care s-a terminat și știți că s-a terminat pentru că nu l-am mai iubit, este mai mult decât aberant, stresant și inoportun să mă mai întrebați dacă îl iubesc pe Pepe.(…)

Nu îl mai iubesc pe Pepe, nu mi-este dor de el, nu mă interesează ce face, îi doresc fericire, tot binele din lume. (…)”, a spus Oana Zăvoranu într-un live pe Tik Tok, notează .

“De 6 luni veneam acasă la 6 dimineața”

Vedeta a mai spus că au fost multe nopți în care venea dimineața acasă, înainte de divorț. Mai mult, aceasta chiar dormea pe covor. Actrița a încercat să-i spună lui Pepe că lucrurile nu mai mergeau în căsnicia lor.

Oana Zăvoranu a mai precizat că nu mai are sentimente pentru fostul soț acum, la atâta timp de la divorț. Vedeta nu regretă povestea de dragoste pe care a trăit-o cu artistul.

Totodată, actrița a spus că se poate ca cineva să nu-și mai iubească, la un moment dat, partenerul de viață. “Nu l-am mai iubit pe Pepe, că de aceea am divorțat de el.

Am fost răstignită aproape ca Iisus pe cruce pentru că nu l-am mai iubit pe Pepe și pentru că m-am îndrăgostit de altcineva, zici că eram singura femeie de pe mapamond care se îndrăgostea și a existat acel personaj de care m-am îndrăgostit.

El nu înțelegea, eu de 6 luni veneam acasă la 6 dimineața și tot încercam să-i spun că între noi nu mai e ok. Dormeam pe covor și la un moment dat am divorțat. (…) A fost o dragoste foarte frumoasă, ne-am căsătorit din dragoste, am stat din dragoste, a fost o poveste din aia, noi doi împotriva tuturor.

Se poate, ca femeie, să nu-l mai iubești pe cel de acasă. Sunteți nebuni la cap? Cum se poate și ca bărbat să n-o mai iubești pe cea de acasă”, a mai explicat Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu și Pepe au fost căsătoriți timp de 5 ani, în perioada 2006 – 2011. u format unul dintre cele mai apreciate cupluri ale momentului, dar au divorțat cu mare scandal.