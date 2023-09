Dana Roba, disperată: “A venit aseară ambulanța la mine”! Ce a pățit

Dana Roba trece din nou prin momente delicate. După confruntarea față în față cu Daniel Balaciu, makeup artistul a început să se simtă rău. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta a declarat că a sosit ambulanța acasă la ea în urmă cu o seară, iar acum se află sub tratament.

Dana Roba, din nou pe mâna medicilor: “Amețesc foarte tare”

După ce s-a întâlnit față în față cu cel care a încercat să o nenorocească, Dana Roba a început să aibă probleme de sănătate. Vedeta a declarat că se confruntă cu dureri de cap și coloană și a fost nevoită să cheme ambulanța. Acum se află sub tratament și din fericire, se simte mai bine.

“Eu nu vreau să mă mai agit și să mă enervez. Vreau să spun că de când am fost la confruntare, am rămas cu o durere foarte mare de cap, de coloană. Amețesc foarte tare, de la stresul ăsta puternic. Acum sunt sub un alt tratament. Ieri a fost ambulanța la mine acasă și mi-a dat un tratament. Nu am vrut să mă transporte la spital, am vrut să stau acasă.

Mi-au dat un tratament și acum mă simt mai bine. Eu mă voi duce luni la control, vin la București. Vreau să mă programez la operația de reconstrucție. Viața mea va fi bine. Viața lui, în schimb, nu va fi. În curând i se va da sentința finală. Va fi nasol cu el, dar el și-a dorit să fie aici. Trebuie să plătească pentru ce a făcut”, a declarat Dana Roba pentru FANATIK.

Makeup artista, informații despre Daniel Balaciu: “Cred că în dimineața asta a fost transportat la pușcărie”

Cu toate că bărbatul care i-a fost soț a mutilat-o, Dana Roba spune că i-a fost milă de el atunci când l-a văzut încătușat. Cu toate acestea, vedeta a declarat că Daniel Balaciu sau remușcări pentru ce a făcut. Asta cu toate că Dana Roba se aștepta ca reacția lui să fie una total diferită, cum ar fi fost normal.

“Mi-a fost foarte milă de el când l-am văzut cu cătușe la mâini, dar lui nu i-a fost milă de mine când m-a văzut cu fruntea crăpată. Eu cred că în dimineața aceasta a fost transportat deja la pușcărie. Atunci când ne-am văzut, nu a avut nicio remușcare, se uita sadic la mine.

Se uita ca un demon, nu i-a părut rău deloc, din păcate. Mă așteptam să îi pară rău, jur. Să plângă, să spună că îi pare rău, să își recunoască greșeala, că nu meritam. Dar el se gândește că eu sunt acum cu Beni”, a adăugat makeup artista.

Care este acum relația dintre Dana Roba și soacra sa: “Eu mă cert”

De curând, Dana Roba și-a dus fetițele în vizită la socri și ne-a povestit cum a decurs întreaga întâlnire. Se pare că mama lui Daniel Balaciu și încearcă să se apropie de makeup artist. Cu toate acestea, Dana Roba spune că nu vrea să-și lase fetele în casa bunicilor, deoarece are anumite temeri.

“Am sunat-o pe mama lui Daniel și aseară și am întrebat-o dacă vrea să vină să stea cu fetele. A spus că ea la mine în casă nu mai intră, pentru că nu e Daniel acolo. A spus doar dacă las fetele la ea acasă. Eu nu pot să fac lucrul acesta, pentru că îmi e teamă că le va înregistra.

Apoi îmi e teamă că o să mă șantajeze, să le dea la telefon nu el, de aceea nu le las la el acasă. Am dus fetele să-și vadă bunicii și au plâns foarte tare. Și-au amintit de copilăria lor, ele au stat acolo mult, la bunici. Ei se așteptau ca noi să ne pupăm la confruntarea noastră, sau cine știe, să ne îmbrățișăm, dar eu nu pot. Mamei lui îi pare foarte rău. Cât a stat el 4 luni în arest, a mers o singură dată la el.

Totuși e mama lui și a fost doar o dată. Am vorbit cu ea și mi-a spus că ea știe că Daniel mă iubea foarte mult și nu mă înjura. I-am spus că minte, pentru că el o înjura inclusiv pe mama lui.

Nu am vrut să dezbat mai multe subiecte, am lăsat-o să vorbească mai mult cu copiii. Eu nu știu să mai vorbesc frumos. Eu mă cert și încep să fiu agitată și am tot dreptul să fiu așa”, a mai declarat Dana Roba pentru FANATIK.