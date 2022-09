Oana Zăvoranu, prima reacție după ce polițiștii ar fi descins la clinica ei: „Circ făcut de hoți!”

Polițiștii ar fi descins la clinica Oanei Zăvoranu astăzi, 30 septembrie, pentru recuperarea unor bunuri. Oana Zăvoranu a reacționat în urma informației apărute în presă.

Oana Zăvoranu, reacție la presupusa descindere de la clinica ei: „Circ făcut de hoți”

Știrea despre prezentarea la a fost publicată de , publicația notând că este scandal la fața locului.

ADVERTISEMENT

Contactată de FANATIK pentru a lămuri această poveste, Oana a comentat scurt: „Nu e niciun scandal. E doar circ făcut de hoți. Atât am de zis”.

ne-a mai spus că nu poate vorbi mai mult legat de acest subiect, dorind să sublinieze că nu e vorba despre niciun scandal.

ADVERTISEMENT

Potrivit polițiștii ar fi ajuns în această după-amiază la clinica Oanei Zăvoranu, însoțiți de un executor judecătoresc. Aceștia ar fi ajuns acolo pentru recuperarea unor buni în valoare de 10.000 de lei, pentru acoperirea unui prejudiciu creat de firma Oanei.

Asistenta care a colaborat cu clinica Oanei, la fața locului cu un executor judecătoresc

Compania care a vrut azi să recupereze presupusele prejudicii create de One Life, Profesional Medical Assistance& Radiology Operator se plânge că are de primit bunuri care valorează peste 10.000 de lei. Această firmă este cea a unei asistente care era colaboratoare la clinica Oanei, cea cu care vedeta de televiziune a avut mai multe probleme în trecut.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre aceeași asistentă care la finalul anului trecut se plângea că ar fi fost agresată de soțul Oanei Zăvoranu, Alex Ashraf. Femeia și-a cerut atunci banii pe care considera că bruneta îi datora față de ea. Conflictul s-a mutat, în cele din urmă, în instanță. La fața locului, la descinderea de azi a ajuns și respectiva asistentă, cea cu care Oana avea probleme.

Ce ne spunea actrița acum un an despre conflictul cu femeia care azi îi cere peste 10.000 de lei

În urmă cu un an, Oana a vorbit despre acest subiect, desființând varianta asistentei rostogolită în spațiul public.

ADVERTISEMENT

„Noroc că nu am fost acolo. Dacă eram acolo, o călcam în picioare. Eu nu permit ca în clinica mea cineva să ridice tonul măcar. L-am felicitat pe soțul meu pentru cum a știut să gestioneze situația.

ADVERTISEMENT

Eu nu știu ce făceam. Efectiv, când văd așa ceva, nu mai țin cont de nimic. Și dacă erau camere, dacă mergeam la Poliție după aceea, eu îmi asumam.

Nu există să spui că Oana Zăvoranu nu își plătește angajații. Culmea e că am vrut să o pun într-o funcție mai mare. Mi-am dat seama acum că nu mai merge treaba asta cu hai să fim o familie la serviciu. Mă respecți, te respect. Îmi muncești, te plătesc”, ne povestea anul trecut Oana Zăvoranu.

Actrița a mai precizat că nu a existat niciodată probleme cu plata salariilor, așa cum asistenta a susținut.

„Dacă vă arăt ce mesaje îmi trimitea nenorocita asta, cum îmi spunea: ‘vai, doamna Oana, ce vă apreciez, sunteți un talisman’. Păi, din 2019, până acum am fost un talisman și acum nu mai sunt bună? Cât am plătit-o și am tratat-o regește, cu bonusuri, cu atenții, a fost bine?”, mai spunea Oana atunci.