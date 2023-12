Obiceiul pe care îl are Monica Tatoiu de Revelion. Atrage prosperitatea, iar vedeta îl respectă de ani buni

Monica Tatoiu a găsit secretul pentru o viață prosperă. Vedeta a recunoscut că are un obicei de la care nu se abate de ani buni. Ce face aceasta în noaptea de Revelion? Rezultatele se văd în viața de zi cu zi.

Obiceiul pe care îl are Monica Tatoiu de Revelion

Ne mai despart doar câteva săptămâni de Anul Nou. Iar Monica Tatoiu se gândește deja la obiceiul care îi va aduce prosperitate și noroc și în următorul an. Ce face vedeta în noaptea de Revelion?

Este bine cunoscut faptul că există o mulțime de superstiții legate de noaptea de Revelion. De asemenea, avem o mulțime de lucruri, plante, dar și obiceiuri care atrag prosperitatea în viața noastră.

Monica Tatoiu însă a găsit secretul pentru ea. Într-un podcast recent, vedeta a dezvăluit ritualul pe care îl are în noaptea de Revelion. Totul începe de la ora 7, când aceasta se îmbracă frumos.

De asemenea, ea nu uită nici de lenjeria intimă roșie, alături de un card de credit în dolari și în euro. Și se pare că acest obicei chiar funcționează având în vedere că

„Eu la ora 7 mă îmbrac frumos, îmi pun în lenjeria intimă, care este roșie, un card de credit și dolari și euro. Și eu, și tatăl, dacă ne vezi când ne dezbrăcăm seara când venim..

Facem o baie și mergem mâncăm bine, franțuzește, după care ne culcăm. Pe mine niciodată nu m-a prins Anul Nou să-l închid.”, a povestit Monica Tatoiu în cadrul podcastului „Tare de tot cu Viorel Grigoriu.”

Ce pensie încasează vedeta

Menționăm faptul că Monica Tatoiu a vorbit recent, printre altele, și despre pensia pe care o încasează. Vedeta recunoaște că are un venit lunar consistent, însă a muncit enorm pentru a ajunge la o astfel de sumă.

. Chiar și așa, ea cunoaște că a fost un om cinstit.

„Dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur. Un mesaj pentru tineri: Nu trebuie neapărat să furi, ca să devii bogat și nu toți bogații sunt toxici, cum zice fata lui Mask, că trebuie toți împușcați.”, a mai dezvăluit ea.