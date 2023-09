Ce pensie uriașă încasează lunar Monica Tatoiu de la statul român. Peste un milion de români cu salariul minim câștigă aceeași sumă muncind 12 luni

Ce pensie uriașă încasează lunar Monica Tatoiu de la statul român. Mai bine de un milion de români câștigă aceeași sumă muncind 12 luni!

Ce pensie uriașă încasează lunar Monica Tatoiu

Monica Tatoiu are o . Femeia de afaceri ia într-o singură lună cât încasează alți români în tot anul!

Aceasta ia lunar 22.000 de lei, sumă pe care nici românii care muncesc zi de zi nici nu visează să o aibă. Salariul net de la noi din țară în acest moment este aproape 2.000 de lei.

Astfel că unui român de rând i-ar lua mai mult de un an ca să poată face suma imensă pe care Monica Tatoiu o are drept pensie!

Sunt 1,5 milioane de angajați de la noi din țară care sunt plătiți cu , adică 3000 de lei brut.

Monica Tatoiu spune că a devenit bogată cu un cost

Monica Tatoiu a făcut declarații despre subiectul pensiei sale. Aceasta a spus că s-a îmbolnăvit pentru a putea câștiga o asemenea sumă de bani și aproape și-a pierdut familia.

Ea a recunoscut că fiul ei îi reproșează că nu a stat mai mult alături de el în copilărie. Mai mult, femeia de afaceri a spus că nu a făcut niciodată nimic ilegal pentru a câștiga aceste sume de bani.

„Eu dorm liniștită noaptea. Am 22.000 de lei pensie, pe contributivitate! N-am făcut nicio măgărie. Am fost bogată și modestă și am știut să fie bogată fără să fac ceva.

Eu am muncit timp de 15 ani, mi-am distrus familia aproape, m-am îmbolnăvit.

Copilul meu și acum îmi reproșează: Aș fi preferat să te am lângă mine. Nu trebuia să mă dai la Școala Americană.

Sunt milionară cu niște costuri. Am avut mereu bani. Tatăl meu era cardiolog, câștiga 85.000 de lei pe lună”, a povestit femeia de afaceri, la Un podcast, cu Geanina Iacob.