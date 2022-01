Obiectivele MAI, neincluse în PNRR. Lucian Bode, deranjat de situație: ”Ni s-a spus că nu îndeplinim condițiile”

PNRR a început să devină motiv de supărare pentru guvernanți. Lucian Bode este nemulțumit de faptul că proiectele MAI nu au fost incluse în program și-l face responsabil de această situație pe fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, deoarece nu i-a acceptat propunerile.

În replică, Cristian Ghinea a spus că Lucian Bode nu a reușit să-l convingă pe el, ci pe Comisia Europeană.

Contre între Lucian Bode și Cristian Ghinea pe tema PNRR

Lucian Bode a mai spus că-și asumă nerealizarea și a punctat și faptul că nu a reușit să convingă nici coaliția de guvernare ca necesitățile MAI să facă parte din PNRR. Ministrului i s-a explicat faptul că obiectivele instituției nu sunt unele care să îndeplinească , fiind trimis la Bruxelles pentru a-i convinge pe oficialii europeni.

”Îmi asum această nerealizare, pe seama faptului că nu am reușit să conving ministrul fondurilor europene de atunci, din perioada 2021, când a fost scris Programul pentru România, pe dl Ghinea, și nu am reușit să conving nici coaliția.

Este o supărare pe care nu am spus-o niciodată public, o spun acum – eu am demonstrat cu argumente că MAI trebuie să fie prins în acest plan cu o sumă argumentată, evident. Ni s-a spus că nu îndeplinim condițiile și să mergem să discutăm despre aceste lucruri la Bruxelles”, a mărturisit Lucian Bode pentru

Comisia Europeană a acceptat propunerile MAI

La Bruxelles, Lucian Bode a mers însoțit de secretarul de stat, Raed Arafat, ambii discutând cu reprezentanți ai Comisiei Europene care le-au transmis: ”noi vă susținem să fiți parte în acest plan”.

”Evident că m-am dus la Bruxelles crezând în sinceritatea celor care ne-au trimis. Am mers cu secretarul de stat Arafat și am discuții cu dna vicepreședinte (Margrethe) Vestager, care susține foarte mult România, am avut discuții cu cei doi comisari, (Ylva) Johansson pe interne și (Janez) Lenarčič, pe situații de urgențe.

Ambii au spus că România este furnizor de protecție civilă la nivel european, nu doar la nivel național vă faceți treaba, iată ce faceți în Grecia, cu pompierii, și alte exemple, că era în perioada respectivă, ne-au spus noi vă susținem să fiți parte în acest plan”, a mai povestit ministrul de interne.

În pofida susținerii celor de Comisia Europeană, obiectivele MAI tot au fost refuzate de coaliție, explicația finală fiind aceea că ministerul a luat suficienți bani europeni.

”Din nefericire, programul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene a plecat fără propuneri pentru MAI. Ce este cel mai trist e că într-o ședință de coaliție, explicația finală a fost: ați luat suficienți bani europeni, sunteți foarte buni. O să mai luați din exercițiul 2021-2027, nu puteți să luați din PNRR”, a mai dezvăluit Lucian Bode.

Ghinea: ”Intenția MAI de a cumpăra elicoptere cu bani din PNRR nu a fost considerată a fi în obiectivele Planului”

Asaltat de critici, fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, nu a stat cu mâinile în sân și a avut o replică pentru ministrul MAI.

”Nu pe mine nu a reușit să mă convingă, ci Comisia Europeană. Intenția MAI de a cumpăra elicoptere cu bani din PNRR nu a fost considerată a fi în obiectivele Planului, care se referă la dezvoltare și reforme.

Domnul Bode a considerat că poate convinge personal Comisia și a mers la Bruxelles, unde nu a reușit să schimbe acestă opinie”, a declarat și Cristian Ghinea.

Reamintim că pe data de 27 septembrie 2021. În plan sunt incluși 29,2 miliarde de euro pentru proiecte ce trebuie finalizate până în 2026.