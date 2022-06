Octavian Popescu și-a dus iubita în vacanță. Destinația surpriză și ipostaza sexy în care a pozat. Foto

, însă „perla” lui Gigi Becali nu se gândește la plecare și se bucură de o scurtă vacanță după un sezon lung, prelungit cu cele patru meciuri din Liga Națiunilor.

Octavian Popescu a plecat în vacanță cu iubita sa după meciurile naționalei

Octavian Popescu a primit câteva zile libere din partea lui Toni Petrea, chiar dacă FCSB a reluat pregătirea, la fel ca toți ceilalți jucători care au fost la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Astfel, mijlocașul ofensiv al FCSB a decis să plece într-o scurtă vacanță la vecinii bulgari, alături de iubita sa. Tavi a ales „Mamaia Bulgariei”, stațiunea Sunny Beach.

Alina, iubita lui Tavi Popescu a postat mai multe fotografii pe Instagram, iar cei doi și-au făcut o declarație de dragoste.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Gigi Becali a dezvăluit în FANATIK că Octavian Popescu este singurul jucător pe care nu l-a schimbat niciodată la FCSB

Gigi Becali a declarat că nu l-a înlocuit nici măcar o dată pe Tavi Popescu: „Eu vă spun așa. I-am schimbat de multe ori pe Darius Olaru sau pe Florin Tănase, dar niciodată pe Octavian Popescu. Nu l-am scos niciodată din echipă. De ce? Pentru că e Maradona, îți câștigă singur meciurile”.

Între timp, cota jucătorului de doar 19 ani a explodat din nou, iar Octavian Popescu este evaluat acum conform la patru milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii italieni anunță că AC Torino a demarat negocierile pentru transferul lui Octavian Popescu, însă Gigi Becali a declarat că pe adresa clubului FCSB nu a venit nicio ofertă până în acest moment.

Conform , pe postul de extremă stângă, Torino îl mai are pe listă și pe Manor Solomon de la Shakhtar Donetsk, israelianul fiind evaluat la 18.000.000 de euro. Solomon are șanse mici însă să ajungă la Torino deoarece are oferte de la cluburi importante din Europa.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu concepe ca Octavian Popescu să lipsească de la națională: „Îl ai pe Maradona și nu îl bagi în echipa Argentinei?”

Octavian Popescu a reușit în acest sezon 10 goluri și 4 decisive în 38 de meciuri, iar Gigi Becali nu concepe să lipsească de la echipa națională: „Eu nu vreau să îl cert pe Edi Iordănescu sau să spun altceva, dar tu îl ai pe Maradona şi nu îl bagi în echipa Argentinei? Noi nu am avut ocazii de poartă. Păi Tavi Popescu este cel mai bun jucător din Liga 1.

ADVERTISEMENT

La vârsta lui îţi câştigă meciuri singur. Vreodată la naţionala Argentinei, Maradona a fost lăsat pe bancă? Nu ştiu ce a vrut Edi, dar cum să îl laşi pe Tavi Popescu pe bancă? Păi el e Maradona, Messi, Neymar. Este geniu, îţi câştigă meciurile de unul singur. Noi n-am avut ocazii cu Muntenegru”, a mai declarat patronul FCSB .