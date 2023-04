Ofertă de 10 milioane de euro pentru “perla” Farului!? Ciprian Marica dă detalii despre interesul unui club din Vest. Video exclusiv

Farul Constanța are un sezon fabulos. Echipa lui Gică Hagi nu a fost printre favoritele la titlu în debutul sezonului, însă după două etape de play-off este lider în SuperLiga, cu două puncte avans față de CFR Cluj.

Ofertă de 10 milioane de euro pentru “perla” Farului!? Ciprian Marica dă detalii despre interesul cluburilor din Vest

Ciprian Marica a vorbit la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici despre interesul din Vest pentru tinerii jucători de la Farul Constanța. Acționar la echipa lui Hagi, Marica a spus că nu s-a discutat de oferta de 10 milioane de euro pentru Mazilu, dar recunoaște că Enes Sali ar putea pleca la Sporting:

“Nu știu de nicio ofertă pentru Mazilu, nu am discutat asta în ședința acționarilor. Sunt niște discuții pentru Sali și pentru mai mulți jucători. Are 17 ani și are nevoie să pună pe el. Altfel de dezvolți în Vest, unde au patalamaua mult mai bună și știu mai bine lucrurile ca noi.

Este posibil ca ei să îl facă jucătorul care să evolueze bine în Vest. (n.r. Cei de la Sporting Lisabona) Știu mult mai bine ca noi cum se face. El este un copil care are nevoie să se dezvolte.

Nivelul este plăcut ochiului și play-off-ul ne arată și diferența față de play-out. Este o diferență de calitate a jocului. Din păcate, sunt puține echipe care arată un nivel foarte bun”, a spus Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

Enes Sali a debutat în naționala României la 15 ani!

Ultimul jucător “exportat” de Farul Constanța este Alexi Pitu. Mijlocașul în vârstă de 20 de ani a fost vândut la Girondins Bordeaux pentru 2 milioane de euro, de FANATIK.

Enes Sali a debutat în naționala de seniori a României la vârsta de 15 ani și 8 luni. Mirel Rădoi l-a trimis în teren în meciul cu Liechtenstein, în noiembrie 2021, meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Farul, debut excelent în play-off

și a fost promovat în această vară din Academia Hagi la prima echipă a Farului. A avut o ascensiune fulminantă, devenind unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga, la primul său sezon la seniori.

Farul Constanța a început excelent play-off-ul, cu patru puncte în primele două etape. Echipa lui Gică Hagi joacă sâmbătă, de la ora 20:30, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova. O victorie i-ar desprinde pe constănțeni la cinci puncte de campioana en-titre.