Ofertă din Primera pentru Sidibe de la FC U Craiova! Reacția lui Mititelu jr.

Chiar dacă rezultatele din prima parte a sezonului sunt mai mult dezamăgitoare, FC U Craiova este una dintre echipele din SuperLiga care are un lot de jucători foarte valoros. Iar unii dintre ei pot fi vânduți pe bani grei în străinătate, familia Mititelu, care patronează clubul, urmând să-și recupereze o parte din investițiile masive de până acum.

Ofertă din Spania pentru Sekou Sidibe de la FC U Craiova. Ce răspuns a oferit patronul Mititelu

Chiar dacă printre numele cele mai des vehiculate în vederea unui transfer în străinătate sunt cele ale vedetelor Bauza, Baeten sau FC U Craiova era să dea lovitura în această vară cu un jucător la care nu se aștepta nimeni.

Dezvăluirea a fost făcută de Adrian Mititelu Jr. la emisiunea care a spus că a refuzat o ofertă din prima ligă spaniolă pentru Sekou Sidibe. Echipa interesată era

„O să-ți pun o întrebare standard… E posibil să mai plece cineva până în iarnă? Știu că s-au cam terminat perioadele de mercato, nu cunosc care e situația pe la arabi… În Qatar parcă mai sunt trei zile… E posibil să mai plece cineva?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Adrian Mititelu Jr. în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Puțin probabil. Noi am tot negociat pentru diverși jucători în această perioadă de mercato, însă nu am fost de acord cu ofertele primite și am luat decizia ca, tot răul spre bine, să păstrăm lotul puternic… Suntem mult mai puternici pentru îndeplinirea obiectivului.

Este foarte puțin probabil să mai plece vreun jucător în aceste trei zile, mai ales că mai sunt foarte puține țări de prin lumea arabă unde se mai pot face transferuri”, arăspuns patronul clubului oltean.

„Ați avut vreo ofertă vara asta de la vreun club puternic de prin Europa, un club cu nume?”, a continuat Horia Ivanovici, iar răspunsul primit a fost unul surprinzător.

„Da, Deportivo Alaves a întrebat și a avut un interes mare pentru Sidibe. Nu ne-am înțeles la preț… Iar din punctul meu de vdere, Sidibe este cel mai bun tânăr stranier din campionatul nostru, un jucător care a făcut școala olandeză la PSV Eindhoven.

A și debutat în Eredivisie la 18 ani și eu zic că dacă are un sezon bun anul acesta se va vinde pe bani grei vara următoare. Cel puțin 3-4 milioane de euro”, a încheiat Adrian Mititelu Jr.

