Lumea fotbalului din Arabia Saudită s-a schimbat din temelii pe parcursul acestui an. Mai mulți fotbaliști din Europa au acceptat drumul spre Orientul Mijlociu, fiind ademeniți de arabi cu salarii colosale puse pe masă. Cel care a dat tonul a fost .

Horia Ivanovici, veste neașteptată pentru Gardoș și „Cobra”: „Nu v-ați născut când trebuia”

Transferurile fotbaliștilor europeni de top în fotbalul din Arabia Saudită a culminat cu . Brazilianul va încasa nu mai puțin de 400 de milioane de euro în cele două sezoane petrecute în zona Golfului.

Plecând de la aceste sume, Horia Ivanovici le-a adresat un mesaj foștilor fotbaliști Florin Gardoș și Adrian Ilie. „Am fost o veste pentru voi, Adi și Gardoș. Nu v-ați născut când trebuia, jur. V-ați născut puțin mai devreme.

‘Cobra’ s-a născut mult prea devreme. Cred că acum erai și tu fără probleme la 40, 50 de milioane de euro pe an în Arabia Saudită, dacă te duceai evident”, a spus Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Oferta fabuloasă din China pentru Adrian Ilie: „Toți banii înainte!”

Ulterior, Adrian Ilie a dezvăluit că a avut o ofertă pe bani mulți din China. Fostul internațional a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a avut ocazia să accepte un salariu de trei milioane de euro pe sezon, timp de doi ani, dar și un bonus de trei milioane de euro la semnătură.

În cele din urmă, „Cobra” a refuzat oferta și a ales să semneze cu Zurich. „Am avut o ofertă din China foarte mare. (n.r. cât?) Mare, mare. Nu la sume. Dar am avut oferte, îmi dădeau și banii înainte doar să mă duc acolo. Îmi dădeau trei milioane la semnătură și trei milioane pe an.

(n.r. de ce nu te-ai dus?) Am ales să merg la Zurich. (n.r. era un pas în spate profesional?) Da, plus că am fost în China de câteva ori și nu m-am adaptat. Nu mi-a plăcut. (n.r. contract pe doi ani, 9 milioane?) Da.

Am semnat la Zurich. Am ales altceva. Am ales să joc fotbal în Europa. Acum plecam dacă îmi dădeau 400 de milioane la arabi. Știi că era o chestie la Steaua. Până să plec la Galatasaray am avut ofertă cred că din China. Jucasem în turnee în China și m-au văzut.

M-a întrebat Didi Prodan: ‘Câți bani zice că îți dă în China? Cred că un milion. Mă duc eu călare pe vacă, te rog frumos. Dacă nu te duci tu, eu plec’”, a fost dezvăluirea lui Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

