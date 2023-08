Oferta-șoc făcută de Andrei Cionca pentru 10% din Dinamo. Care e termenul limită pentru răspunsul Red&White

Andrei Cionca a fost prezent la Adunarea Generală a Acționarilor care a avut loc în cursul zilei de marți la sediul administratorului judiciar „RTZ & Partners SPRL”. pe care le dețin suporterii de la „Dinamo Socios” le-a făcut o ofertă celor de la Red&White pentru a prelua 10% din acționariatul SC Dinamo 1948 SA.

Ofertă-șoc făcută de Andrei Cionca pentru 10% din Dinamo

care au intrat în acționariatul lui Dinamo. Andrei Cionca, CEO și co-fondator Impetum Group, a fost prezent marți în cadrul AGA pentru a le face o ofertă celor de la Red%White pentru 10% din acțiuni pe lângă cele 28 pe care le-a luat de la suporteri.

Conform , Andrei Cionca a oferit pentru 10% din acțiunile lui Dinamo suma de un leu. Site-ul nostru a aflat că motivul pentru care milionarul român a procedat astfel se referă la faptul că Andrei Cionca vrea să bage bani în Dinamo, ci nu să le ofere celor de la Red&White.

Omul de afaceri va investi la Dinamo în mod proporțional cu suma pe care o pun la bătaie pentru club acționarii de la Red&White. În cadrul AGA, acționarul majoritar Red&White a fost reprezentat de directorul financiar al lui Dinamo (CFO), cu acțiuni în Red&White, Dan Gătăianțu.

Care e termenul limită pentru răspunsul Red&White

Din informațiile FANATIK, Andrei Cionca are deja pregătită suma de 1 milion de euro, dacă cei de la Red&White vor accepta oferta pentru cele 10% din acțiunile lui Dinamo. Suma simbolică de un leu este exact suma pe care Andrei Cionca a plătit-o pentru fiecare acțiune preluată de la „Dinamo Socios”.

FANATIK a aflat că oferta făcută de Andrei Cionca expiră marți, 22 august, la ora 23:59. Până la expirarea termenului, omul de afaceri trebuie să primească un răspuns. Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, nu a fost prezent în cadrul AGA.

Deși a ajuns în cursul zilei de marți la sediul RTZ, care este în această perioadă și sediul lui Dinamo, Andrei Nicolescu a refuzat să ia parte la Adunarea Generală a Acționarilor. Totodată, Eugen Voicu, celălalt acționar din Red&White, a lipsit pentru că se află în vacanță.

Andrei Nicolescu, iritat după oferta simbolică a lui Andrei Cionca: „E trist”

Andrei Nicolescu a vorbit despre oferta făcută de Andrei Cionca. Noul administrator special din Ștefan cel Mare, care i-a luat locul lui Vlad Iacob, s-a întristat după aflarea propunerii lui Andrei Cionca, pe care ulterior l-a sfătuit.

„Acționarul majoritar a avut un reprezentant, eu am postul meu de administrator special, nu aveam cum să fiu și într-o parte și în alta. Nu e vorba de mănușă, e vorba cum să înțelegem lucrurile, să revitalizăm această operațiune administrativă și facem lucrurile din ce în ce mai bine. Eu cred că am explicat acest lucru, suntem într-o procedură de insolvență care are niște termene, niște proceduri care trebuie respectate.

Din punctul ăsta de vedere, noi ne consultăm cu administratorul judiciar și încercăm să aplicăm cele mai bune proceduri, cea mai bună soluție pentru clubul Dinamo să fie cea pe care o folosim, pentru aprobarea acelui plan de reorganizare nou și să avem o predictibilitate pe ceea ce înseamnă situația lui Dinamo.

(n.r. despre ofertă făcută de Andrei Cionca) Da, dar, încă o dată, fără să jignesc pe nimeni, dacă atât valorează pentru domnul Cionca clubul Dinamo, înseamnă că e trist. Dânsul oferă un leu, e trist, nu putem să discutăm despre așa ceva.

Dacă dânsul vrea să introducă niște bani în clubul Dinamo, să facă ca ceilalți acționari, să vină în Red & White, să pună cota participației, așa cum au făcut ceilalți acționari, și va avea garanția noastră, a tuturor, că acei bani ajung în Dinamo, că toți banii au ajuns în Dinamo. E trist în momentul în care un dinamovist face o ofertă de un leu. Pe mine m-a întristat această veste, dumneavoastră apreciați cum vreți”, a declarat Andrei Nicolescu, după AGA.