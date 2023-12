Ofertele uriaşe ratate de Dani Coman în carieră: „Nu am fost genul care să alerge după bani!”

Dani Coman va rămâne pe viață o legendă a Rapidului.

Dani Coman, ofertat de echipe din Franța, Spania și Germania

“Niciodată nu m-am gândit la bani și nici nu am alergat după bani. De fiecare dată ei au alergat după mine și nu am putut să fug, m-au cam prins din urmă. Nu am fost niciodată omul care să alerge după bani.

Am avut foarte multe de rezolvat în țară. Am avut problemele cu accidentările, problemele pe care le-am avut cu părinții mei și a trebuit să fiu lângă ei. Nu a fost o prioritate pentru mine să plec în străinătate.

Deși îmi doream. Au fost discuții pentru mine la Herta Berlin, la Levante, în Cipru. Dar nu am fost disperat să plec. Mă simțeam atât de bine la Rapid încât dacă îmi spuneau că trebuie să semnez pe 10 ani, pe 10 ani semnam”, a declarat Dani Coman.

Dani Coman a jucat doar în România

Dani Coman a jucat nu mai puțin de 6 ani la Rapid. Fostul portar a fost principalul om dintre buturi în perioada George Copos. În prezent, Rapid are un nou finanțator alături de care speră să câștige Superliga.

“Am plecat după discuțiile care au fost cu domnul Constantin Zotta, cu Taher. Au vrut să-mi prelungească contractul dar nu am ajuns la un numitor comun. Cu toate că nu s-a pus problema banilor”, a spus Dani Coman.

“Mă întorc la acea perioadă cu Cupa Uefa, atunci când tu ai făcut niște meciuri fabuloase. Nu e o laudă, e o realitate. La vremea aceea nu ai atras atenția unora din marile cluburi? Ai spus ceva de Herta”, a punctat Lucian Ionescu.

“Am avut discuții cu cei de la Herta Berlin, am avut discuții la Monaco, au fost discuții cu Levante”, a spus Dani Coman, completat, ironic, de către Robert Niță: “Echipe mici cu bugete mici, te plictiseai acolo. Mai bine la Vasliu”.

