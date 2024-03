Oficial al Universității Cluj, ultras în timpul liber. Clujeanul a primit interdicție pe stadion: „Cei de la UTA aruncau cu pietre după noi!“

Formația clujeană este cunoscută pentru facțiunea dura a ultrașilor, implicați de-a lungul timpului în multiple violențe stradale după meciuri. Însă, chiar și un oficial al „Sepcilor roșii“ a intrat în hora evenimentelor și-a fost parte activă a unor violențe. Evenimentele sosesc într-o perioada când .

Angajat în relația cu jandarmii, implicat în bătaia cu arădenii

Reprezentant al clujenilor în relația cu Jandarmeria, Mircea Cenan, poreclit și „RJ“, este unul dintre cei mai cunoscuți suporteri. Partida cu UTA Arad, disputată pe 8 martie 2024, , unde Cenan a fost implicat.

Răfuiala suporterilor a avut loc în localitatea Dedulești, unde intervenția jandarmilor a calmat spiritele. Printre aceștia se află și Cenan, care a primit și o amendă de 1.000 RON pentru implicarea în scandal.

Filmul violențelor de la Dedulești dintre clujeni și arădeni

Mircea Cenan pune violențele pe seama Jandarmeriei, care a ignorat rivalitatea dintre cele două cluburi. Oficialul Universității Cluj confirmă că le-a repetat jandarmilor, în multiple rânduri, potențialul conflict cu suporterii veniți din Arad.

”Am văzut lipsă de profesionalism și lipsa de informare despre două galerii rivale. La Băița, undeva înainte de Dedulești, jandarmii spuneau că îi opresc și pe cei de la UTA, să ne escorteze împreună. Cumva am reușit să-i lămuresc că suntem rivali, evenimentele au început de acolo. Și tot nu au evitat contactul“¸ a spus Cenan pentru .

De asemenea, oficialul a spus că atitudinea jandarmilor sosiți nu a fost una demnă de a calma spiritele: „Am văzut jandarmii haotici, lipsiți de informațîi și profesionalism. M-am săturat de suferință, din cauza lor. Cei de la UTA aruncau cu pietre după noi, în primul autocar. Eu eram în al doilea. A fost haos într-un minut“.

În același timp, viziunea clujeanului este că a dorit să calmeze spiritele, nu să le inflameze mai tare. Cenan a recunoscut și poziția ocupată în cadrul clubului, pe care-l reprezintă în deplasările ultrașilor clujeni.

„Eu sunt angajat la U Cluj chiar că reprezentant în relația cu Jandarmeria. Am dorit să comunic că asta îmi este meseria. Am încercat să îi despart pe suporteri, am încercat să comunic cu jandarmii, dar am văzut panică și disperare în ei”, a mai spus Mircea Cenan, potrivit sursei citate.

De asemenea, până la acest moment nu au fost oferite date concrete de către Jandarmeria Română cu privire la alte interdicții ale suporterilor Universității Cluj sau UTA-ei Arad.