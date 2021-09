Oficialii CSA Steaua, atacaţi de Helmuth Duckadam „Nu vor să le dea stadionul celor de la FCSB, pentru că nu au fanii lor!”

Helmuth Duckadam și Ianis Zicu au vorbit despre stadionul „Ghencea”, pe care cei de la FCSB doresc să joace, dar nu sunt lăsați de conducerea clubului CSA Steaua.

Ianis Zicu este de părere că fanii vicecampioanei României sunt mai numeroși decât cei ai „militarilor”, motiv pentru care CSA Steaua nu vrea să o lase pe FCSB să joace pe „Ghencea”.

CSA Steaua pusă la punct de Helmuth Duckadam în duelul cu FCSB pentru stadionul „Ghencea”

la punct de Helmuth Duckadam și Ianis Zicu, pentru că nu o lasă pe FCSB să joace pe stadionul „Ghencea”. „O să vadă ei după un an de zile cum o să întrețină stadionul. Din bani publici nu au cum, pur și simplu nu au cum”, a spus Helmut Duckadam.

Ianis Zicu este de părere că numărul scăzut al fanilor CSA-ului la meciurile jucate până acum pe teren propriu este un motiv de nesiguranță pentru „militari” în duelul cu FCSB.

„Cei de la CSA arată nesiguranță, probabil le e frică să nu le dea terenul celor de la FCSB pentru că o să vină mai mulți suporteri. Nu vor să-i lase, pentru că au mai mulți suporteri decât ei”, a spus și Ianis Zicu, la TV .

Mihai Stoica, atac la adresa CSA-ului

a atacat-o din nou pe CSA Steaua, spunând că FCSB este adevărata „Steaua”, prin prisma fanilor care sunt de partea lor:

„FCSB este Steaua pentru toată lumea, asta e realitatea. Mai clară dovadă decât ceea ce s-a întâmplat în weekend-ul în care noi am jucat cu Rapidul, meciul nostru de tristă amintire, nu există.

Echipa CSA a jucat în complexul Ghencea, atractiv pentru toată lumea, și au fost 700 de spectatori, nu știu câți plătitori, dar au fost 700 de spectatori”.

Noi, în același weekend, am jucat cu Rapidul și au fost aproape 40.000. Întrebarea este, cine e Steaua? Clar că noi. Ultimul meci am avut 7.558 de spectatori jucând luni, la 21:30, fără provincie și, atenție, eu am monitorizat mereu, mai ales când dădeam bilete online.

Tot ce înseamnă derby sau meci de cupe europene, cam jumătate din numărul spectatorilor era reprezentat de cei din provincie, care n-au fost la meciul cu Sepsi.

FCSB este Steaua și cu asta basta, indiferent de ce decid instanțele. Jucând meci de meci pe prima scenă, nu poate să vină altă echipă în locul nostru”, a declarat Mihai Stoica pe pagina de Facebook a FCSB-ului.