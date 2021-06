Olanda, recorduri negative incredibile în meciul cu Cehia: „Ne-am simțit neputincioși”

Cele trei victorii obținute în faza grupelor le-au redat entuziasmul fanilor olandezi și i-au îndreptățit să spere că echipa națională se poate bate în sfârșit pentru câștigarea Campionatului European.

Din păcate, aveau să-și vadă visul năruit încă din , după un meci pierdut categoric, 0-2, în fața Cehiei. Dar nu rezultatul i-a dezamăgit cel mai tare. O simplă privire asupra statisticii ne dezvăluie recorduri negative pe care nimeni nu se aștepta ca „Portocala Mecanică” să le înregistreze vreodată.

Pentru prima dată în cele aproape 90 de partide disputate la turneele finale, batavii nu au reușit nici măcar un șut pe spațiul porții. În pofida tuturor așteptărilor, Georginio Wijnaldum, noul star al PSG-ului, a oferit doar 10 pase pe parcursul celor 90 de minute.

Olanda, de nerecunoscut. Niciun șut pe poartă împotriva Cehiei

„Îmi trec o mulțime de lucruri prin minte. Le-am oferit golurile prea ușor, iar noi n-am reuși să finalizăm șansele avute. Ne-am simțit din ce în ce mai neputincioși.

După eliminarea lui De Ligt a devenit tot mai greu să punem presiune pe ei. Chiar dacă aveam mingea, nu reușeam să facem ceva”, au fost cuvintele rostite de Wijnaldum imediat după fluierul final.

Matthijs de Light își asumă responsabilitatea pentru acest eșec rușinos

Eliminat în minutul 55, când scorul era încă egal, 0-0, Matthijs de Ligt nu își va putea ierta prea curând hențul care a lăsat echipa în inferioritate numerică. Deşi iniţial îi arătase doar cartonaşul galben, arbitrul Sergei Karasev (Rusia) a revăzut faza și l-a trimis la cabine.

„Am pierdut din cauza greşelii mele, e foarte frustrant. Aveam jocul sub control şi apoi vine acea minge. Am lăsat-o să sară, nu a fost o decizie bună, am fost împins uşor şi am căzut, după care am atins-o cu mâna.

Acest moment a schimbat meciul. Am urmărit ultimele minute cum se chinuia echipa. Mă simt cu adevărat vinovat”, a mărturisit fundașul de 21 de ani al lui Juventus, vizibil afectat de cele întâmplate.

Frankie de Jong, descumpănit: „Pentru unii dintre băieți, acesta a fost cel mai mare joc din cariera lor”

În superioritate numerică, Cehia a înscris de două ori și , unde va da piept cu Danemarca. Dezamăgirea s-a putut citi, la finalul meciului, și pe chipul mijlocașului Barcelonei, Frenkie de Jong.

„Ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Pentru unii dintre băieți, acesta a fost cel mai mare joc din cariera lor de până acum. Nu înseamnă că nu am fost pregătiți tactic.

Am fost concentrați și cu siguranță nu i-am subestimat. Pur și simplu nu ne-am putut face jocul. Uneori ai zile de genul acesta”, a mărturisit acesta.