Olaru, mesaj tranșant înainte de FCSB – CSKA 1948: „Calificare!”. Cine revine la meciul cu bulgarii

Elias Charalambous și Darius Olaru au vorbit la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – CSKA 1948, manșa secundă a dublei din turul 2 preliminar al Conference League. Căpitanul roș-albaștrilor promite calificarea în runda următoare.

Olaru, înainte de FCSB – CSKA 1948: „Dacă erau mulți oameni în spatele nostru, era mult mai ușor”

Returul dintre FCSB și CSKA 1948 La Sofia, singurul gol al roș-albaștrilor a fost marcat în prima repriză de vedeta Florinel Coman. Partida se va juca fără spectatori, pe „Arcul de Triumf”, joi, 3 august, de la ora 21:30.

„Ne așteaptă un meci greu, cred că suntem pregătiți și așteptăm calificarea. Trebuie să facem un joc solid. Cred că dacă erau mulți oameni în spatele nostru, era mult mai ușor. Cred că dacă vom avea un joc bun, vom reuși să ne calificăm.

Nu cred că doar eu și Coman, toată echipa am avut un început bine de sezon. Noi am ieșit mai mult în evidentă, dar cu ajutorul echipei. A fost primul meci de Europa, am intrat puțin temători. Totul va fi diferit mâine. Avem partida de mâine, apoi o să-i analizăm pe ei (Nordsjaelland).

(n.r. despre revenirea în Ghencea) Știm asta. Ne bucurăm că jucăm în Ghencea. O să avem susținerea suporterilor noștri, dar deocamdată avem meciul de mâine.

Nu am apucat să joc acolo nici la națională. Va fi ceva nou. Aștept să joc acolo”, a declarat Darius Olaru, înainte de FCSB – CSKA 1948.

Risto Radunovic revine pentru returul cu bulgarii

e apt de joc pentru partida cu CSKA 1948. Elias Charalambous a vorbit despre cum ar putea arăta roș-albaștrii joi seara.

„Avem un lot mare, nu avem noțiunea de prima echipă, de echipa a doua. Trebuie să facem și schimbări, pentru că jucăm din 3 în 3 zile. Credem în toți fotbaliștii. Vom decide după antrenamentul din această seară care va fi echipa de start”.

Radunovic e 100% apt de joc. Toți jucătorii sunt OK, până acum, dar, repet, urmează încă un antrenament”, a precizat Elias Charalambous.

