Olguța Berbec, în costum de baie la un an de când a născut. Nașa Vlăduței Lupău se răsfață în Maldive

Olguța Berbec este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din tânăra generație de la noi. Are o familie frumoasă și o carieră de invidiat. În prezent, artista se află într-o vacanță de lux în Maldive, o destinație preferată de vedete. La un an de zile de când a născut cea de-a doua fetiță, cântăreața s-a fotografiat în costum de baie și le-a arătat fanilor cât de bine arată.

Olguța Berbec, în costum de baie, pe plajă, în Maldive

Olguța Berbec are o siluetă de vis la cei 37 de ani, pe care i-a împlinit luna trecută. Cântăreața de muzică populară și-a luat o pauză binemeritată și a plecat în vacanță împreună cu soțul ei, pentru a petrece clipe de neuitat, departe de casă. Imaginile în costum de baie cu artista în Maldive au primit numeroase aprecieri din partea fanilor ei. ”Trăiesc”, a scris ea în dreptul imaginilor publicate pe conturile de socializare.

”Nu m-am îngrășat mult la ultima sarcină. Mai mult de 10-11 kg nu am pus pe mine. Am reușit să scap de kilogramele acumulate, imediat cum am început să o alăptez pe fetița mea, Olga Maria. Nu am făcut nimic special. Fetele mă mențin în formă. Sunt foarte activă”, a declarat, pentru FANATIK, cântăreața Olguța Berbec, care acum se relaxează într-o vacanță alături de soțul ei, saxofonistul Remus Novac.

Artista are două fetițe

Olguța Berbec are două fetițe, Cezara și Olga Maria. Prima are cinci ani, iar cea de a doua fetiță a împlinit un an pe data de 1 februarie. Cântăreața a povestit că, în timpul celei de a doua sarcini, nu a cumpărat deloc hăinuțe, pentru bebeluș, cum a procedat atunci când a rămas gravidă, pentru prima dată.

”Am avut hăinuțe noi de la primul copil, încă de dinainte să se nască fetița noastră Cezara. Și atunci, nu am mai cumpărat ninimc înainte de nașterea celei de a doua fetiță.”, a mai spus Olguța Berbec.

Interpreta de muzică populară și-a ținut fanii fanii la curent pe tot parcursul sarnicii, dar i-a informat și cum a decurs cea de-a doua naștere. În plus, artista a spus, de la început, că și cea de-a doua fetiță seamănă mult cu soțul ei.

”Eu sunt binișor încerc să-mi revin. Fetița e foarte bine sănătoasă. A primit nota zece, are 3.700 de grame. Am primit-o să o văd, să o strâng în brațe, am rămas puțin singură să mă refac. Am avut și eu emoții în weekend, dar nu a fost necesar să venim la urgențe, am venit cu am planificat. Am fost aici și am intrat în sala de operație. Mi-am dorit să o văd sănătoasă (n.r. pe cea mică) Cred că tot cu Remus seamănă, că așa sunt fetițele”, a spus Olguța Berbec, la la momentul respectiv.

Olguța Berbec și Remus Novac s-au căsătorit în urmă cu cinci ani

Olguța Berbec și Remus Novac s-au căsătorit în noiembrie 2016, iar nașii lor de cununie au fost Mihai Morar și soția lui.

„Am avut emoţii mari, dar am fost cea mai fericită. Am avut o petrecere mare cu peste 100 de invitaţi. Ţinuta mea a fost creată o creatoare din Timişoara ce îmi este şi prietenă. Locaţia a fost foarte frumoasă, ne-am simţit minunat’, a declarat interpreta imediat după nunta cu Remus Novac.

Olguța Berbec este nașa de cununie a cântăreței Vlăduța Lupău

Olguța Berbec și Vlăduța Lupău sunt două artiste autohtone, care fac parte din noul val de interprete de muzică populară, îndrăgite de public. Talentate și frumoase, cele două artiste au ajuns la rapid în inimile publicului. La un moment dat s-a speculat că între cele două artiste s-a produs o ruptură, iar relația lor de prietenie s-a transformat în rivalitate, lucru ce nu s-a dovedit a fi adevărat. Mai mult, relația celor două artiste a trecut la un alt nivel. Olguța Berbec și soțul ei, Remus Novac, sunt nașii de cununie ai Vlăduței Lupău și ai fotbalistului Adrian Rus.

Vlăduța Lupău și soțul ei nu au copii încă, însă a dezvăluit că își dorește să fie mamă de băiat și că soțul său este dornic să devină tată în viitorul apropiat.

Ce studii are Olguța Berbec

a absolvit Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu, secția canto – muzică populară în anul 2006, iar, în paralel, a studiat Științe Economice.

„Eu am terminat liceul de matematică-fizică, Facultatea de științe economice și am și un master în management. Școala populară de arte am început-o în anul doi de facultate, la clasa doamnei Emilia Drăgotoiu Nanu, un excelent pedagog. Domniei sale îi datorez enorm pentru că mi-a fost și îmi este și acum mentor și părinte”,a spus vedeta pentru revista Artista a spus mereu că a ajutat-o în carieră.