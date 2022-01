Olguţa Vasilescu, anunţ important pentru pensionari. Când ar mai putea creşte pensiile

Potrivit spuselor Liei Olguța Vasilescu, noua majorare a pensiilor s-ar putea aplica la jumătatea acestui an, scopul fiind acela de sprijin pentru prețurile mari ale facturilor și produselor, din ultima vreme.

De asemenea, majorarea nu va implica o nouă legea pensiilor, ci doar unele modificări ale Legii 127. Totodată, fostul ministru al muncii a precizat de ce pensiile au crescut cu 10% și nu 40%, așa cum era luat în calcul, inițial.

Lia Olguța Vasilescu: ”Am zis să dăm 10% acum să acoperim măcar rata inflației”

”Nu va fi o noua lege a pensiilor, se va merge pe Legea 127. Ca vor suferi modificari unele articole, este altceva. Nu renuntam sub nicio forma la lege, daca se punea aceasta problema noi nu intram la guvernare, s-a acceptat sa fie doar anumite modificari.

ADVERTISEMENT

Noi am venit cu 40% (majorare a pensiilor) sa se dea de la 1 ianuarie 2022 dar din pacate nu s-a putut aplica pana nu se fac niste calcule pentru ca dl Ghinea a pus in PNRR fara dezbatere publica ca procentul din PIB (pentru pensii) nu poate depasi 9,4% cu tot cu pensiile speciale. Si atunci am zis ‘Hai sa dam 10% acum sa acoperim macar rata inflatiei si sa ne luam un termen de 120 de zile sa discutam cu Comisia Europeana’, sa explicam ca nu poate ramane Romania cu 9,4% din PIB cu tot cu pensii speciale. Media UE (a cheltuielilor cu pensiile) este 13% din PIB, noi acum suntem la 8%.

Pe noua lege ar fi de 11,7%. Portugalia are 16% si are o economie similara cu a noastra. Foarte important, nu se modifica formula de calcul a pensiei. Vreu sa stie toti romanii ca legea 127 nu s-a aplicat pana acum in Romania, in afara unor majorari de pensii”, a spus Lia Olguța Vasilescu la

ADVERTISEMENT

De asemenea, primarul Craiovei a subliniat că membrii PSD s-au zbătut pentru aplicarea retroactivă a plafoanelor de energie, după ce mai multe facturi au venit cu

”Pentru asta ne-am batut in coalitie, sa se ia in calcul si facturile pe ianuarie, pentru ca sunt nepermis de mari. (La Craiova) ne-a crescut de 4 ori intr-o luna factura la iluminatul. Ce face o persoana daca ii vine 1.000 de lei factura? Unii juristi spun ca nu se poate retroactiv.

ADVERTISEMENT

Eu vin si intreb de ce vine ANRE cu un pret pentru luna iunie si noi trebuie sa-l aprobam in iulie dupa ce trece si prin CEO? Este o dubla masura. In acest conditii am dus aceasta batalie (…) Cred ca se putea forta, s-a mai fortat si in alte cazuri ca populatia sa nu sufere”, a mai completat edilul Craiovei.

Cum au crescut pensiile de la 1 ianuarie 2022

Reamintim că de la 1 ianuarie 2022, . Concret, o pensie de 1.442 lei s-a transformat în 1.586 lei. Referitor la indemnizația socială, aceasta a devenit de la 800 lei la 1.000 lei.

ADVERTISEMENT

”Actul normativ aprobat de Executiv mai prevede că începând cu anul 2023 valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației.

Se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, comunicați de Institutul Național de Statistică”, este menționat într-un comunicat al Guvernului.