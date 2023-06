Olimpiu Moruțan preia modelul Mihăilă după Elveția – România 2-2: „Nu știu de ce suntem un popor așa. Am stat un an în Italia, dar niciodată nu am fost criticat”

Olimpiu Moruțan a fost esențial în . Revenit la Galatasaray, mijlocașul ofensiv a pasat decisiv la ambele goluri marcate de Valentin Mihăilă. La final, fostul fotbalist de la FCSB a fost deranjat de criticile aduse după jocul „tricolorilor”.

Olimpiu Moruțan nu se aștepta la revenirea miraculoasă a României: „Sperăm să nu pierdem până la final”

Olimpiu Moruțan a fost introdus pe teren de Edi Iordănescu în minutul 57, în locul lui Florinel Coman. Fotbalistul campioanei Turciei a pasat excepțional la ambele goluri ale lui Valentin Mihăilă. Internaționalul de 24 de ani nu se aștepta la revenirea „tricolorilor”.

„Mă bucur pentru echipă. Am făcut un efort foarte mare. Mă bucur că am scos un rezultat bun aici și că am luat un punct. Sperăm să o ținem tot așa și să nu pierdem până la final. Când am intrat, îmi doream să facem un rezultat bun, dar nu mă așteptam.

Mă bucur că am contribuit la goluri și am dat două pase. Sper ca pe viitor să aveți mai multă încredere în mine și să vă bucurați tot timpul când joc”, a declarat Olimpiu Moruțan.

Olimpiu Moruțan preia modelul Mihăilă după Elveția – România: „Am stat un an în Italia, dar niciodată nu am fost criticat”

La finalul partidei, să aibă mai multă încredere în echipa națională. Olimpiu Moruțan a avut o cerință similară pe care le-a adresat-o românilor.

„În România sunt mereu critici. Am stat un an în Italia, dar niciodată nu am fost criticat după un meci mai prost. Am jucat bine în Serie B, un campionat dificil.

În România, mereu ne critică lumea. Au și dreptate, dar oamenii să fie mai mult alături de noi, să ne ajute să ne calificăm. Nu știu de ce suntem un popor așa…”, a spus Olimpiu Moruțan.

Remiza de la Lucerna i-a dat aripi lui Olimpiu Moruțan: „De ce nu, să batem Elveția acasă”

Elveția a rămas lider în grupa I din preliminariile Euro 2024 după patru partide. Naționala lui Murat Yakin a acumulat 10 puncte, la două lungimi în fața României, aflată pe locul secund. Pentru „tricolori” urmează disputa de pe Arena Națională cu Israel, principala contracandidată la locul 2, care duce la turneul final din Germania.

„Acum sperăm să învingem Israel și Kosovo, iar apoi, de ce nu, să batem și Elveția acasă. A spus lumea că rezultatul e o păcăleală? Atunci, așa să fie, o păcăleală. Noi o ținem tot așa. Vrem să facem rezultate cât mai bune și să ne calificăm la European”, a încheiat Olimpiu Moruțan.

Israel se află pe locul 3, cu 7 puncte după patru etape. Naționala lui Alon Hazan a câștigat la limită, scor 2-1, disputele cu Belarus și Andorra din luna iunie. Locurile 4 și 5 sunt ocupate de Belarus și Kosovo cu câte 3 puncte, în timp ce „lanterna roșie” este Andorra, cu un singur punct.