Omul care a făcut primele transferuri pentru Chiricheș, Maxim, Răduț și Dinu Moldovan: „I-am semnat pe toți”

Lucian Marinescu, fostul jucător al celor de la Rapid, a vorbit la emisiunea Suflet de Rapidist, emisiune care este live în fiecare zi de marți, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, despre cum a reușit să descopere generația din care au făcut parte fotbaliști precum Chiricheș, Maxim, Răduț și Dinu Moldovan.

Lucian Marinescu, dezvăluiri despre cum a ajuns să colaboreze cu jucătorii din generația lui Chiricheș

Lucian Marinescu, care a făcut parte din lotul naționalei de fotbal a României la ultimul Campionat Mondial, a dezvăluit la Suflet de Rapidist cum a ajuns să semneze jucători precum , sau Alexandru Maxim.

„Am avut un mediu ok. Uite, domnul Georgescu, care mi-a fost mie antrenor la centrul olimpic și la Aripi Pitești, unul dintre cei mai mari formatori de jucători tineri din România și aici vorbim de generații cu 70-80 de jucători dați la Liga 1 și la naționala de fotbal României.

M-am întâlnit cu el la reuniunea de 25 de ani de când s-a înființat Aripi Pitești, m-am dus acolo și mi-a propus să mă duc la el, la juniori, să văd o generație de tineri.

Cine crezi că erau în generația aia? Maxim, Chiricheș, Răduț, Dinu Moldovan, toți erau la școala domnului profesor. Și atunci eu am fost, am văzut o fază zonală și i-am semnat pe toți” a declarat fostul jucător al celor de la Rapid București, Lucian Marinescu, la Suflet de Rapidist.

Lucian Marinescu: „Nu mai colaborez cu niciun jucător din generația aia”

Lucian Marinescu, în trecut, a recunoscut că, în prezent, nu mai colaborează cu niciun jucător din generația de la Aripi Pitești, în ciuda faptului că i-a dus la academii de juniori importante în Europa.

„Pe Răduț l-am dus la Sporting, pe Chiricheș l-am dus la Benfica și pe Dinu Moldovan și Maxim, i-am dus la Espanyol. M-am mai ocupat și după de ei.

Din păcate, nu mai am niciun jucător din generația aia, pentru că am considerat că rolul meu, ca și agent, este acela de a gestiona o carieră. I-am ajutat să vadă o nouă perspectivă de a ajunge la un alt nivel.

Consider că am fost un mentor pentru ei, drumul pe care-l fac ei acum, eu deja am trecut prin el. Cu Maxim am rămas până în momentul când a semnat cu Mainz, am avut vreo 7-8 ani”, a mai declarat Lucian Marinescu la Suflet de Rapidist.

Omul care a făcut primele transferuri pentru Chiricheș, Maxim, Răduț și Dinu Moldovan