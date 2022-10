Omul care l-a descoperit pe Ștefan Baiaram, anunț după „dubla” din UTA – Universitatea Craiova 1-2: „Nu trebuie să plece acum”. Exclusiv

Universitatea Craiova s-a impus împotriva celor de la UTA Arad, grație „dublei” marcate de Ștefan Baiaram. Omul care l-a descoperit pe „decarul” formației din Bănie, Silviu Bogdan, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre jucătorul oltenilor.

Silviu Bogdan, omul care l-a descoperit pe Ștefan Baiaram, încântat de evoluția sa: „Este bine că a dat aceste goluri”

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai importante jucătorii ai Universității Craiova din ultimele sezoane din SuperLigă. De-a lungul timpului, internaționalul român de tineret a fost folosit constant în primul 11 al formației din Bănie de antrenori precum Marinous Ouzounidis, Laurențiu Reghecampf sau Mirel Rădoi.

Jucătorul de 19 al oltenilor a fost autorul „dublei”, care Silviu Bogdan, omul care l-a descoperit pe Ștefan Baiaram, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că are încredere în „decarul” Universității Craiova.

„Este un copil foarte talent, drumul către performanță este greu dar frumos. Are mult de lucru, dar este bine că a dat aceste goluri și pentru moralul lui, dar și pentru echipă. Este un copil în care eu cred, la fel cum am crezut în toți copii noștri

În general mă aștept ca Universitatea Craiova să aibă evoluții și rezultate din ce în ce mai bune, nu neapărat doar cu Ștefan Baiaram. Eu am încredere în Mirel Rădoi și cred că va reuși să creze o echipă și un grup bun, cu un joc foarte bun”, a declarat Silviu Bogdan.

Silviu Bogdan, despre un posibil transfer al lui Ștefan Baiaram: „Până atunci nu trebuie să plece”

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai bine cotați jucătorii din lotul Universității Craiova. Acesta a atras atenția cluburilor mari din Europa în această vară, iar , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Silviu Bogdan este de părere că Ștefan Baiaram nu este pregătit încă de un transfer la un club mare din străinătate. Acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că „perla” oltenilor ar trebui să se descurce foarte bine la Universitatea Craiova și pentru a pleca de la „Știința”.

„Nu știu ce să zic (n.r. despre un posibil transfer al lui Baiaram la o echipă din afara României). În primul rând trebuie să aibă un sezon și un Campionat European foarte bun, apoi clubul va decide dacă este momentul sau nu. Poate face un Campionat European bun, dar până atunci nu trebuie să plece din punctul meu de vedere.

Nu este pregătit, pentru că mai are multe lucruri de pus la punct la pregătirea fizică. Majoritatea jucătorilor cedează fizic. Încă nu este pregătit să facă pasul la o echipă mare, dar în viitor cu siguranță va face pasul. Este un jucător care pasează bine, anul trecut a avut multe pase de gol.

Este un jucător de grup din punctul meu de vedere. Nu neapărat cu Markovic poate să facă un cuplu bun, ci cu toți jucătorii de atac. Cu Markovic se cunoaște de foarte mult timp și pot să zic că este un plus. Faptul că are un număr de primul 11 este un plus pentru jucător și clubul crede în el”, a declarat fostul director al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova.