Universitatea Craiova își vinde “perla” în Serie A! Suma impresionantă pe care o încasează oltenii de la o echipă de cupele europene. Exclusiv

Universitatea Craiova este la un pas să facă una dintre afacerile verii pe piaţa transferurilor. Oltenii au o ofertă excelentă pentru , unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Reghecampf.

Universitatea Craiova își vinde “perla” în Serie A! Ştefan Baiaram, ofertă de 5.000.000 de euro de la Fiorentina

Din informaţiile FANATIK, jucătorul în vârstă de 19 ani este dorit de Fiorentina, iar italienii pun pe masă 5.000.000 de euro pentru această mutare, transferul având mari şanse de a se realiza în această vară.

ADVERTISEMENT

Ştefan Baiaram a bifat 36 de meciuri în actuala stagiune la Universitatea Craiova, reuşind să marcheze şapte goluri. Evoluţiile sale au atras atenţia echipelor din Serie A, acolo unde oltenii l-au vândut în 2020 pe Valentin Mihăilă.

După transferul lui Mihăilă la Parma, Mihai Rotaru este la un pas de o nouă lovitură!

În schimbul lui Valentin Mihăilă, patronul Mihai Rotaru a încasat 9,1 milioane de euro de la Parma. Atacantul a avut evoluţii oscilante la echipa din Emilia Romagna, de Atalanta Bergamo.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru este la un pas de o nouă lovitură. Baiaram este un jucător crescut de Universitatea Craiova, promovat la prima echipă în vara anului 2019. Astfel, 5.000.000 de euro ar fi o sumă impresionantă pentru un jucător crescut în propria pepinieră.

Fiorentina se bate în acest sezon pentru un loc în cupele europene. Toscanii sunt în acest moment pe locul 7, cu 59 de puncte, la egalitate cu AS Roma şi Atalanta, Lazio având trei puncte mai mult.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru: “Când de la 150 de mii pe an ţi se oferă un salariu de 1 milion pe an, este foarte greu să opreşti un jucător”

Patronul Mihai Rotaru a spus că obiectivul său nu este acela de a vinde jucători, însă este foarte greu să ţii fotbalişti care sunt ademeniţi la echipe puternice cu oferte foarte tentante, atât pentru ei, cât şi pentru club:

“Universitatea Craiova nu are jucători la tarabă, Universitatea nu îşi doreşte să vândă jucători. Noi nu avem jucători la tarabă, nu vindem roşii, castraveţi, nu avem preţuri. Nu am vrut să-l vindem nici pe Cicâldău, nici pe Mihăilă, dar când de la 150 de mii pe an ţi se oferă un salariu de 1 milion pe an, este foarte greu să opreşti un jucător”, a spus Rotaru la .

ADVERTISEMENT

Dacă Ştefan Baiaram va fi vândut la Fiorentina, va fi al patrulea cel mai important transfer din istoria echipei, după Valentin Mihăilă (9,1 milioane de euro la Parma), Alexandru Mitriţă (8 milioane de euro la New York City) şi Alexandru Cicâldău (6,5 milioane de euro la Galatasaray).

ADVERTISEMENT