Omul care l-a descoperit pe Tavi Popescu vorbește despre criza vedetei FCSB: „E plecat de acasă de la 11 ani. Nu e un caz pierdut!”

Octavian Popescu (21 de ani) este una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc. Ultimele două sezoane n-au fost prea strălucite. Omul care l-a descoperit pe Tavi caută explicații.

Octavian Popescu a jucat în 30 de meciuri în acest sezon pentru FCSB în toate competițiile, perioadă în care a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive. Este cel mai slab sezon al mijlocașului ofensiv de când a debutat în tricoul roș-albastru. În derby-ul pierdut cu Rapid, scor 0-4,

„Eu chiar ieri am vorbit cu un coleg de-al dumneavoastră și îi spuneam că în momentul ăsta Tavi are nevoie de încredere. Acest copil a trecut și pe la juniori prin această perioadă. Dar noi cei de acolo din cadrul clubului, antrenorii, staff-ul, conducerea, am încercat, am vorbit și i-am dat multă încredere.

Nu tot timpul a avut meciuri extraordinare. După ce a făcut trecerea la juniori mari, a câștigat campionatul și juca la un an mai mare. Și n-a fost chiar o perioadă foarte bună atunci, dar cu ajutorul nostru… Acest copil are nevoie de încredere. Gândiți-vă că acest copil e plecat de acasă de la 11 ani. A făcut foarte multe sacrificii. A dat deoparte ceea ce e cel mai important la vârsta aceea, familia. Și noi am încercat să îi fim familie.

De aceea, copilului acesta, dacă îi dai încredere, îți dă totul. Asta ar trebui să facă și cei de la FCSB pentru că din punctul meu de vedere Tavi nu e un caz pierdut. Multă lume îmi spune asta acum, dar eu nu cred așa ceva. Talentul nu i-l ia nimeni. Copilul ăsta e talentat, dar eu cred că e doar o perioadă mai grea și cei de la FCSB trebuie să-l ajute să treacă peste”, a declarat Mihai Badea, fostul președinte al clubului Regal, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Când nu îi iese jocul e stresat”

La doar 21 de ani, Octavian Popescu are deja 7 selecții pentru naționala de seniori a României și e evaluat de transfermarkt.com la 3,4 milioane de euro. „El a stat la căminul liceului unde și învăța. Copilul ăsta a făcut sacrificii. Și el și Perianu și Blănuță. Toți au fost în aceeași echipă, toți au stat la același cămin.

Ar trebui să ne apropiem mai mult de ei. Sunt niște copii. Are 21 de ani Tavi. La 21 de ani e un fotbalist deja consacrat, are 150 de meciuri în Liga 1, are selecții la naționala de seniori, la U21, ceva se întâmplă cu el și cu ajutorul nostru al tuturor va putea să treacă peste.

Eu sunt și subiectiv și mă doare. Sunt legat sufletește de el, îl cunosc de atâta timp și vreau să-i meargă bine. În momentul când nu îi iese jocul e stresat, are o cădere. Are nevoie să îi dai încredere în acele momente pentru că are o cădere emoțională.

A și dat o declarație în acest sens și am vorbit cu el. A zis că nu are încredere în e, ceva de genu (n.r. – L-ați certat?) L-am certat un pic că n-are voie să dea astfel de declarații.

(n.r. – E genul petrecăreț?) Nici vorbă. Nu e genul, nu iese în cluburi, stau de vorbă cu el și știu asta. Nu că ar fi ceva rău. Dacă mergi în club și joci pe teren nu ar fi o problemă. E un tip la locul lui, petrece mult timp cu prietena lui. E mai familist așa. Vine dintr-o familie cu frică de Dumnezeu.

Are cinci frați. Are niște părinți foarte ok, familia e foarte ok, n-a învățat lucruri rele”, a adăugat Badea.

