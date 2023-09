Steaua pe prima scenă a fotbalului românesc, din cauza faptului că reprezintă un club de drept public. În ciuda problemelor, Daniel Oprița continuă să se ocupe de formația deținută de MApN. În această vară, tehnicianul a intrat în al cincilea sezon consecutiv pe banca „militarilor”.

Oprița dezvăluie de ce stă la Steaua fără drept de promovare. „Nu mă sună generalii”

Steaua are un început modest de sezon în liga secundă. „Militarii” au o singură victorie în 6 etape și ocupă abia locul 9 în clasament. Mai mult decât atât, Steaua nu poate promova în acest moment în SuperLiga, deoarece trebuie să își schimbe forma de organizare, din club de drept public în club de drept privat.

ADVERTISEMENT

În ciuda numeroaselor probleme, , iar în direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul a explicat ce l-a determinat să continue să fie antrenorul roș-albaștrilor.

„M-am atașat de club, sincer. M-am atașat de suporteri. Dacă e să ne luăm așa, la liga a doua unde în altă parte? Vorbesc de liga a doua la momentul ăsta. E un club frumos, cu condiții bune, unde poți să îți faci treaba. Chiar este un club în care conducerea te lasă să lucrezi și să aduci jucătorii pe care îi vrei.

ADVERTISEMENT

Nu te întreabă cine joacă, cine nu joacă, de ce l-ai luat pe acela și nu l-ai luat pe celălalt. Nu mă sună generalii. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. (n.r. să îl sune cineva din club) Niciodată, nici când pierd, nici când câștig. Nu a existat niciodată. Vă spun sincer. Din punctul ăsta de vedere, e liniște.

Nu am avut problema asta care se mai practică acum. Am avut liniște. Mă lasă să-mi fac strategia așa cum vreau eu, nu am avut probleme. Acum e un moment mai greu. E un început mai mai greu pentru noi, dar eu zic că o să scot la capăt. E și bine că am început așa pentru că îi vezi pe cei care sunt aproape și la bine, și la greu. Eu sunt bucuros pentru suporteri. Aseară (n.r. Chiajna) ne-au susținut și în momentele astea”, a declarat Daniel Oprița, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița, încântat de suporterii Stelei: „Au fost extraodinari”

CSA Steaua a încheiat ultimele două sezoane din liga secundă fie pe loc de baraj pentru promovare, fie de pe loc direct promovabil. Totuși, formația din Ghencea nu a reușit să promoveze, deși obiectivul sportiv a fost îndeplinit.

Daniel Oprița recunoaște începutul mai slab de sezon al Stelei și speră ca fanii să nu își piardă răbdarea. „Au fost alături de noi până la final, au pus presiune și au vrut să ne împingă de la spate. Au fost extraordinari. Fantastici! Am rămas la CSA și pentru suporteri. Nu ai cum să nu te simți fotbalist la atmosfera care a fost aseară la Chiajna, cum au cântat și susținut echipa pe tot parcursul jocului.

Nu e un moment foarte greu, până la urmă am pierdut un meci, am făcut rezultatele astea de egalitate. Poate dacă am fi câștigat cu Metaloglobus și Alexandria, unde era normal să o facem, un egal cu Chiajna nu era așa mare problemă. Este un moment puțin mai greu. Am schimbat foarte mulți jucători. Sunt și mulți străini”, a mai spus Daniel Oprița.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița, prim obiectiv îndeplinit la Steaua: „Ne dorim să ajungem în play-off”

Steaua s-a calificat în grupele Cupei României după victoria la limită cu Unirea Dej, scor 1-0. Daniel Oprița a anunțat că acesta a fost primul obiectiv al roș-albaștrilor din actuala stagiune. Următorul îl reprezintă play-off-ul.

„Nu e ușor să-i integrez și să facem un grup. Jocul îmi dă speranțe și la antrenament văd calitatea pe care o au, pentru că au valoare. Dacă iau individual poate nu e grupul din sezonul trecut pentru că nu are cum. Cu cei din sezonul trecut eram de patru ani. Vine un moment în care trebuie să mai schimbi, așa este la fotbal.

E un sezon în care nu avem drept de promovare, ne-am propus să ajungem în grupele Cupei României, un prim obiectiv l-am îndeplinit. E clar că ne dorim să ajungem în play-off. Noi încercăm asta, nu ne dăm la o parte. Sunt niște rezultate la care nu te aștepți. Sunt multe echipe, FC Argeș, Chindia, cu loturi bune”, a încheiat Daniel Oprița.

FANATIK SUPERLIGA se vede în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, LIVE doar pe FANATIK.RO. În aceleași zile, ora 17:30, emisiunea se vede în premieră pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de facebook Horia Ivanovici.