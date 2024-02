Orașul din România care e mai tare ca oricare alt oraș din Europa. A fost inclus în topul celor populare destinații de TripAdvisor

Orașul din România care este mai tare decât orice alt oraș din Europa și care a fost inclus în topul celor mai populare destinații, realizat de TripAdvisor. Turiștii români, dar și străini vin aici în număr mare, în orice anotimp.

Orașul din România mai tare ca oricare alt oraș din Europa, inclus în topul TripAdvisor. Se numără prin cele mai populare destinații din lume

a fost inclus în topul celor mai populare destinații din lume de TripAdvisor. Este o destinație apreciată atât de români, cât și de turiștii străini, care au numai cuvinte de laudă la adresa acestui oraș.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Brașov, care ocupă locul 21 în topul Trending Destinations World (Cele mai populare destinații din lume). Ceea ce este surprinzător e faptul că este singura locație din Europa care are un loc în acest clasament.

Destinații din întreaga lume, unde cazările, restaurantele și activitățile specifice au primit numeroase recenzii bune din partea comunității, pe o perioadă de 12 ani, sunt câștigătorii premiile “Alegerea turistului – Cele mai bune dintre cele mai bune”.

ADVERTISEMENT

Mai puțin de 1% dintre cele 8 milioane de înregistrări TripAdvisor primesc premiul Best of The Best. Acesta este cel mai înalt nivel de excelență în călătorii.

“În centrul României se află Brașovul, un amestec armonios de farmec tradițional și viața modernă a orașului. Mergeți cu un autobuz cu etaj în jurul orașului pentru a vă orienta și a clădirile din mers, apoi coborâți pentru a vă strecura pe Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Europa.

ADVERTISEMENT

Faceți o excursie de o zi pentru a vedea biserica fortificată din Prejmer, sanctuarul ursului brun Libearty și Castelul Bran, cunoscut altfel sub numele de Castelul lui Dracul”, este descrierea Brașovului, făcută de .

Printre cele mai apreciate din Brașov se numără Piața Sfatului, Biserica Neagră, Turnul Negru și Strada Sforii. În apropiere de Brașov există și alte obiective ce merită vizitate, cum ar fi Castelul Bran sau Amfiteatrul Transilvania.

ADVERTISEMENT

Ce alte orașe au fost incluse în topul TripAdvisor

În topul celor mai populare destinații, realizat de TripAdvisor, au fost incluse mai multe orașe din Asia, dar și câteva din America de Sud sau Africa. Iată care sunt cele 25 de orașe din acest top:

Tokyo – Japonia Seoul – Coreea de Sud Halong Bay – Vietnam Palawan Island – Filipine Sa Pa – Vietnam Bogota – Columbia Pattaya – Thailanda Alajuela – Costa Rica Phnom Penh – Cambodgia Kuala Lumpur – Malaezia Jeju Island – Coreea de Sud Viti Levu – Fiji Chennai (Madras) – India Puebla – Mexic Bandung – Indonezia Panama City – Panama Huaraz – Peru Nairobi – Kenya La Paz – Bolivia Port Ghalib – Egipt Brașov – România Manta – Ecuador Casablanca – Maroc Santiago – Columbia Taipei – Taiwan