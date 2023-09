Orașul din România care-i uimește atât pe turiștii străini, cât și pe cei români: “N-are treabă cu România, așa frumos și curat este”

Orașul din România, situat în nord-estul Olteniei, care îi uimește atât pe turiștii străini, cât și pe cei români. Curățenia din această zonă este un aspect care atrage atenția vizitatorilor.

Râmnicu-Vâlcea, orașul din România care îi uimește atât pe turiștii străini, cât și pe cei români

Atât conaționalii noștri, cât și turiștii veniți din afara granițelor, se plâng de multe ori de mizeria pe care o întâlnesc în unele zone ale țării. Există, din fericire, și excepții de la această realitate tristă, dar existentă în multe localități românești.

În Oltenia, partea ei nordică, este localizat municipiul Râmnicu Vâlcea. Acesta este considerat de turiștii români, dar și de cei de peste hotare, . Pe de altă parte, localnicii se plâng de lipsa locurilor de muncă.

Nu cu mult timp în urmă, un vlogger din UK, care a vizitat acest oraș, a postat pe canalul său de YouTube ”Travel with me”, un clip cu denumirea: ”Râmnicu Vâlcea un oraș curat cu un parc minunat”.

Într-o filmare de peste două minute, britanicul surprinde imagini din cel mai mare parc din oraș, unul dintre cele mai vechi din țară. În descrierea postării, el precizează că ”Parcul Zăvoi este unul dintre cele mai vechi parcuri din țară organizate ca atare. Ia ființă prin Decret Regal emis de domnitorul Barbu Știrbei (1849 – 1853) la 9 august 1850. În parc, printre copacii seculari, este Lacul Zăvoi, un restaurant, precum și sediul Teatrului Municipal Ariel”.

Turist român: ”Vâlcea, orașul ce nu are treabă cu România”

în acest oraș din Oltenia. Luis Popa, un alt vlogger, originar din Târgu Jiu, care deține canalul online ”Hoinar prin România”, concluzionează că Vâlcea este ”orașul ce nu are treabă cu România”.

”Am ajuns în final, într-un oraș care nouă ne place foarte mult, unul dintre cele mai frumoase din Oltenia – Râmnicu Vâlcea. Este un oraș prin care trecem de foarte multe ori în drum spre București, niciodată până acum nu am oprit pentru un vlogg. Este un oraș foarte îngrijit, foarte frumos, plin flori… O să vi-l arătăm, la pas… Vi-l recomandăm…”, spune vloggerul, conform .

Filmarea vloggerului român, una mult mai lungă și complexă, de 40 de minute, are ca punct de pornire centrul orașului: ”Acolo, undeva în spate avem un aranjament din flori sub formă de inimă. Tot timpul am fost impresionat de curățenia din acest oraș….

Un lucru care mi-a mai plăcut în Vâlcea, că tot vorbim despre spațiile verzi, sunt aranjamentele de flori din jurul copacilor – un lucru pe care l-am întâlnit atât în zona centrală cât și spre periferie… Așa e la fiecare copac, până la ieșirile din oraș… Coșulețele de gunoi sunt toate cu saci...”, este descrierea admirativă din clip.