Orașul din România „desprins dintr-un basm popular” care a cucerit-o pe o turistă din Australia: „Și acum visez constant la acest oraș superb”

O vloggeriță din Australia a inlcus Sibiul într-un top mondial al celor mai bune destinații din afara circuitelor turistice populare. Tânără a ajuns în oraș în afara sezonului, dar nu a regretat nici măcar o secundă.

Sibiu- orașul din România inclus într-un top mondial al celor mai bune destinații turistice

Gabby Boucher are 28 de ani și s-a născut în SUA, dar locuiește în Austria. Vloggerita a publicat recent un clasament pe blogul ei de călătorie, „Budget Travel With Gabby, în care a inclus 20 de locuri non-turistice în Europa, iar Sibiul ocupă locul cinci în această listă.

De alttfel, ea a dedicat un articol special orașului din Transilvania care a fascinat-o, în care a explicat ce a făcut-o să se îndrăgostească la prima vedere, chiar dacă nu s-a așteptat ca acest lucru să se întâmple.

Consideră că este „desprins parcă dintr-un basm popular”, datorită arhitecturii, a culorilor de pe clădiri, dar și a oamenilor și a mâncârurilor extraordinare.

„Am trăit această dragoste neașteptată când am vizitat micul oraș Sibiu. Venisem în România cu gândul să explorez Transilvania și să vizitez câteva castele celebre. Dar nu am făcut prea multe cercetări înainte. Așa că am fost plăcut surprinsă să mă trezesc complet îndrăgostită de farmecul modest și de arhitectura captivantă a Sibiului”, a spus turista îndrăgostită de orașul din România, cu toate că l-a vizitat în extrasezon turistic, iar străzile erau aproape goale.

căci tânăra din Australia a fost cu adevărat fermecată de Sibiu, pe care a avut ocazia să-l descopere luând străduțele la pas.

„Sibiul este format din atât de multe străzi întortocheate, așa că este destul de ușor să te pierzi. Chiar și atunci când mi-am pierdut drumul, formele și modelele unice ale clădirilor m-au captivat până mi-am recăpătat simțul direcției. Fiecare culoare de vopsea s-a lipit de clădiri, de la pasteluri decolorate la dungi vibrante. Această gamă caleidoscopică de culori a făcut chiar și cele mai pustii alei să arate frumos”, a dezvăluit vloggerita.

„Și acum visez constant la acest oraș superb”

Tânără a văzut clădiri magnifice, cu balcoane superbe, dar și case părăsite, dărăpănate, cu ferestre sparte. Chiar și așa, în ambele cazuri a reușit să vadă frumusețea. Piața Mare a reprezentat una dintre cele mai mari atracții.

„Un punct culminant al Sibiului este Piața Mare. Este imensă și se conectează printr-o mulțime de tuneluri de piețe mai mici pline de cafenele și magazine confortabile. Nu m-am săturat să mă plimb prin diverse piețe, să navighez printre meșteșugurile tradiționale din magazine și să mă topesc în energia relaxată a orașului”, mai spus tânăra.

De altfel, ea încheiat articolul „Why I fell in love with Sibiu” cu o adevărată declarație de dragoste. „Acum o lună nu auzisem de Sibiu. Și acum visez constant la acest oraș superb și la zilele plăcute pe care le-am petrecut acolo. Nu știam nimic dinainte despre Sibiu, așa că așteptările mele erau relativ scăzute.

Dar am fost absolut uluită de acest oraș transilvănean. Deși celebrele castele din România au fost incredibile, micul oraș, aparent nesemnificativ, Sibiu, mi-a furat cu adevărat inima", a dezvăluit vloggerita