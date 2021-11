Ousmane Dembele o ține din accidentare în accidentare. Abia revenise la Barcelona după patru luni și jumătate de absență

Nici nu s-a recuperat bine după , că Ousmane Dembele a acuzat din nou dureri, de data aceasta la coapsa stângă. Potrivit comunicatului publicat pe site-ul oficial al Barcelonei, atacantul francez – care a evoluat în ultimele 25 de minute ale partidei cu Dinamo Kiev din grupele Ligii Campionilor – nu-și va putea ajuta echipa în următoarea etapă de campionat, cu Celta Vigo, programată sâmbătă, 6 noiembrie, la 17:15, pe „Estadio Municipal de Balaidos”.

În cele patru sezoane petrecute pe „Camp Nou”, acesta a adunat în total peste 650 de zile de indisponibilitate, dar se poate lăuda cu 30 de goluri și 21 de pase decisive. Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, formația blaugrana nu se va putea baza nici pe Serginio Dest, din cauza unor dureri la spate.

Dembele s-a accidentat din nou. Doar ce revenise pe gazon după patru luni și jumătate

„Sergino Dest are dureri în partea inferioară a spatelui. Este indisponibil și ritmul recuperării lui va dicta revenirea sa. În același timp, Ousmane Dembele are o întindere la mușchiul semimembranos de la coapsa stângă.

Este indisponibil și revenirea pe teren depinde de cum va decurge procesul de recuperare”, au transmis catalanii. Cu toate că a ratat aproape 100 de meciuri, francezul , dar negocierile sunt încă departe de a se fi încheiat.

Concret, potrivit , date fiind problemele financiare cu care se confruntă echipa, nu doar că nu se poate vorbi de o mărire a salariului, dar președintele Juan Laporta chiar intenționează să-i ofere un venit anual semnificativ redus, care ar putea ajunge la nivelul actual (n.r. aproximativ 12 milioane de euro) doar prin anumite criterii de performanță.

Un star din Premier League ar putea ajunge de urgență pe „Camp Nou”

Pentru a rezolva problemele din compartimentul ofensiv, formația blaugrana a demarat de urgență negocierile cu Arsenal în vederea transferului lui Pierre – Emerick Aubameyang (32 de ani). Laporta și-l dorește atât de tare pe internaționalul din Gabon încât a decis să meargă personal la Londra pentru a discuta termenii mutării ce ar urma să fie oficializată în pauza de iarnă, în cazul în care cele două părți vor ajunge la un acord.

În altă ordine de idei, victoria la limită – scor 1-0 – obținută în fața celor de la Dinamo Kiev menține aprinse speranțele pentru un loc în primăvara europeană. Rezultatul l-a nemulțumit, însă, pe Mircea Lucescu.

„Cred că meritam un egal în această seară, pentru că am jucat bine. Am jucat cu mai mult curaj decât în partidele precedente. Am atacat cu mai multă încredere, dar, din păcate, nici de data asta nu am înscris.

Să nu uităm că suntem într-o grupă foarte grea, în care toți adversarii sunt mai puternici decât noi. Încercăm să ajungem la nivelul lor, dar nu s-a întâmplat asta încă. Cred că ei au jucat foarte bine, au făcut cel mai bun meci al lor din faza grupelor.

Gonzalez, Gavi, Ansu Fati și Eric Garcia sunt jucători ai viitorului. Cred că Barcelona va merge mai departe din această grupă. Este important pentru tinerii jucători. Au luptat cu toții în această seară.

Fundașii centrali Syrota și Zabarnyi au fost foarte buni și s-au mișcat cu mingea spre atac, au început bine atacurile noastre. Văd cum cresc și adună experiență. Sunt sigur că vom juca la un nivel ridicat și cu Bayern Munchen”, a declarat tehnicianul român, imediat după fluierul final al partidei.