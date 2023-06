Ovidiu Burcă a spus cum a trecut peste gestul jenant făcut de Vali Lazăr: „Am rămas detașat de mizeria aia!”

Antrenorul „câinilor” a spus că se felicită pentru reacția sa plină de calm, chiar dacă este oltean, și este bucuros pentru că s-a detașat de gestul șocant făcut de fostul fotbalist al lui Dinamo la adresa lui.

Ovidiu Burcă a spus cum a trecut peste gestul jenant făcut de Vali Lazăr

a trecut peste gestul jenant făcut de Vali Lazăr, pe care l-a catalogat ca fiind o „mizerie”. Concret, la un meci amical cu CS Păulești, scor 0-0, Vali Lazăr a aruncat cu două perechi de chiloți de damă spre antrenorul său.

„Mă felicit că am avut o reacţie extrem de calmă. Sunt oltean, noi suntem mai aprigi. Acum trei-patru ani aş fi avut o cu totul altă reacţie, probabil ar fi ieșit cu mai mult scandal în presă.

Dar faptul că am rămas calm şi detaşat faţă de mizeria aia, mă felicit că am putut sta deoparte. Am făcut şi progrese în acest sens, iar asta s-a văzut.

Lucrurile astea spun multe despre cel care face asta. Pentru mine, e important să-mi demonstrez că pot rămâne calm în anumite situații”, a mai spus Ovidiu Burcă, la TV .

Explicațiile lui Vali Lazăr după gestul făcut

pentru care a recurs la un gest ciudat la adresa antrenorului său: „Burcă a reușit să dea liderii vestiarului afară. Nu a avut curaj să mă privească pe mine în ochi, n-a avut curaj să-i privească în ochi pe cei 5.

Se băga prin căsuță, pe acolo, pe la Săftica. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Băieții și oamenii din jurul lui Dinamo știu ce face acest psiholog. Nu m-a supărat cu nimic, știam de o lună că va face asta (n.r. că îl va da afară).

Are impresia că e Dumnezeu pe pământ și îi tratează așa pe ceilalți care l-au ajutat să ajungă la un punct de play-off…îi dai afară și numai jucătorii sunt de vină. Domnul psiholog nu e de vină, că are niște cărți în fața altora. Nu e așa, hai să n-o mai dăm așa”.

„Foarte mare grevă a fost la Dinamo. Au întrebat și ei despre bani, de 2-3-4 săptămâni, cu activități pe zoom, cu toată lumea. Domnii din imagine au spus că se rezolvă, de Sărbători, de Crăciun, de Paște, se rezolvă.

Și când au venit băieții la antrenament, au întrebat și ei dacă vine cineva în fața lor să le explice. Și omul a plecat și apoi s-a dus pe la conducere, că nu poate să lucreze cu acei jucători. Asta e atitudine de mare-mare antrenor, părerea mea, un fel de Del Bosque în România”, a mai spus Vali Lazăr.