Ovidiu Burcă a vorbit despre Dinamo – FCU Craiova, vineri, 15 septembrie, ora 21:30, în etapa cu numărul 9 din SuperLiga, . Campionatul revine în forță după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale. Derby-ul va avea loc pe Arena Națională, însă antrenorul din Ștefan cel Mare este îngrijorat înaintea fluierului de start.

Ovidiu Burcă, îngrijorat înainte de Dinamo – FCU Craiova: „Avem nevoie de asta”

Dinamo primește vizita lui FCU Craiova pe Arena Națională. „Câinii” îi vor întâlni pe olteni și la . Fanii nu s-au înghesuit la casele de bilete pentru partida cu oltenii, detaliu ce îl neliniștește pe Ovidiu Burcă.

Suporterii „câinilor” au insistat pentru ca meciul să aibă loc pe cel mai mare stadion al țării și din cauza suprafeței de joc de pe „Arcul de Triumf”, dar și pentru ca suporterii să vină în număr mult mai mare la stadion, ținând cont că arena din Sectorul 1 al Capitalei are o capacitate de puțin peste 8.000 de locuri.

„Suprafața de joc va fi una de calitate, pentru noi asta contează. De cele mai multe ori, când am avut suprafață bună și am putut face fotbalul pe care-l antrenăm, am avut prestații bune. Pe de altă parte, este un stadion mult mai mare, unde pot veni mai mulți decât cei 7.000 de spectatori care ne încurajează la «Arcul de Triumf», unde tribunele erau neîncăpătoare.

„Avem nevoie de impulsul suporterilor din tribune”

Avem nevoie de suporteri, avem nevoie de impulsul lor din tribune pentru acest moment al echipei. Etapa de tranziție s-a încheiat, am luat contact cu Liga 1, am integrat o parte dintre noii veniți, de acum începe o nouă rundă pentru Dinamo.

Am fost programați și luni, acum e vineri… Cred că vineri e mai bine decât luni. Lumea termină serviciul, vine week-end-ul, joacă și echipa de suflet, este mai bine vinerea”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit .

Conform sursei menționate, cu aproximativ trei zile înaintea meciului, s-au vândut câteva mii de bilete. Închirierea Arenei Naționale o costă pe Dinamo 30.000 de euro la care se adaugă alte costuri.

Ovidiu Burcă, optimist înainte de Dinamo – FCU Craiova: „Suporterii vor veni la stadion”

Seria pozitivă a lui Dinamo, de cinci meciuri consecutive fără înfrângere, a fost întreruptă de Rapid. Giuleștenii s-au impus în derby, scor 4-0, în etapa a 8-a din SuperLiga. Ovidiu Burcă este conștient de importanța meciului cu formația finanțată de Adrian Mititelu.

Dinamo ocupă locul 11 în clasament, cu 8 puncte în 8 meciuri. Antrenorul care a readus-o pe Dinamo pe prima scenă este optimist în privința situației suporterilor.

„Eu cred că suporterii vor veni la stadion. La ultimele meciuri exista mereu cerere mare de bilete. Am și eu un grup de prieteni care au cerut bilete, așa iau pulsul fiecărui meci. Există interes pentru această partidă.

Dinamo are nevoie să recreeze starea aia de spirit, suporterii lui Dinamo știu să pună presiune pe adversari, este mare nevoie de ei”, a încheiat Ovidiu Burcă.